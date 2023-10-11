وزیر نفت برای شرکت در هفته انرژی روسیه راهی مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی وزیر نفت ایران صبح امروز (چهارشنبه، ۱۹ مهرماه) برای شرکت در هفته انرژی روسیه که روزهای ۱۱ تا ۱۳ اکتبر (۱۹ تا ۲۱ مهرماه) برگزار میشود، به مسکو رفت.
وزیر نفت روز پنجشنبه این هفته (۱۲ اکتبر) طی ساعتهای ۱۰ تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح در نشست تخصصی «بازار جهانی نفت و گاز: پیمایش یک دوره آشفتگی» در هفته انرژی روسیه شرکت خواهد کرد.
این در حالی است که بازار جهانی نفت و گاز بار دیگر در نتیجه فشارهای عوامل سیاسی دوران پرچالشی را سپری میکند.
تحریمهای اعمالشده علیه روسیه، اقدامهای کشورهای غربی درباره سیاستهای انرژی و نوسانهای فزاینده قیمت انرژی، سطح بیسابقهای از تردید را در بازار ایجاد کرده است.
این موضوع منجر به عدمتعادل در بازار انرژی شده است که تأثیر منفی بزرگی بر اقتصادهای سراسر جهان دارد و اکنون تورم بیسابقه در بسیاری از کشورها ایجاد کرده است.
برای روسیه که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان (نفت و گاز) بهشمار میرود، این وضعیت یک چالش جدی است، اما فرصتهایی تازه را ایجاد میکند.
با توجه به این موارد، در این نشست تخصصی سعی شده تا به موضوعاتی مانند اینکه بحران ژئوپلیتیک جهانی چگونه بر بازار نفت و گاز جهان تأثیر گذاشته است و پیشبینیهای فعلی برای چگونگی توسعه بازار در سالهای آینده چیست؟ پاسخ داده شود.
مواردی مانند اینکه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) چه نقشی در اقتصاد آینده جهان خواهند داشت نیز در این نشست تخصصی بررسی میشود.
هفته انرژی روسیه ۲۰۲۳ امسال با شعار «واقعیت جدید انرژی جهانی: ساختن آینده» با حضور وزیران و کارشناسان صنعت نفت کشورهای مختلف جهان بهمدت سه روز در مسکو برگزار خواهد شد.
این گردهمایی هر ساله در ابتدای ماه اکتبر در روسیه برگزار میشود که طی آن تازهترین تحولات بخشهای مختلف انرژی شامل نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر بررسی میشود.
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