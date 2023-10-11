غربالگری نوزادان غیرایرانی در برنامه کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، شهین یار احمدی، در نشست «دستاوردهای ۱۸ ساله اجرای برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان در ایران» که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، گفت: برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئید به عنوان زیرساخت غربالگری بقیه بیماری‌های مهم نوزادان از مهر ۱۳۸۴ در سیستم سلامت کشور ادغام شد.

وی افزود: طی این مدت، برنامه به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت خود دست یافته و به عنوان یکی از موفق ترین برنامه‌های ملی در حوزه سلامت کودکان شناخته شده است.

رئیس اداره غدد و متابولیک وزارت بهداشت با بیان اینکه در مدت این ۱۸ سال بالغ بر ۲۲ میلیون نوزاد ایرانی و غیرایرانی مورد غربالگری قرار گرفته و بیش از ۶۴ هزار بیمار نیز شناسایی شده اند، بیان داشت: تمام بیماران شناسایی و درمان شده از بهره هوشی طبیعی برخوردارند و هیچ بیماری عقب مانده ذهنی نشده است که نشانگر اثربخشی برنامه بوده است.

یاراحمدی تصریح کرد: با اجرای برنامه کشوری بیماری کم کاری تیروئید نوزدان، هر سال حداقل ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ کودک از عقب ماندگی ذهنی نجات می‌یابند.

وی خاطرنشان کرد: در تمام روستاها و شهرهای کشور نوزادان از دریافت خدمت برخوردارند و پوشش برنامه در هیج زمانی حتی در همه گیری کرونا دچار وقفه نشد. علاوه بر نوزادان ایرانی، نوزادان غیرایرانی نیز غربالگری شده و در صورت بیمار بودن تحت مراقبت قرار می‌گیرند.

رئیس اداره غدد و متابولیک وزارت بهداشت با بیان اینکه کم کاری تیروئید در ۴.۳ نوزاد ایرانی از هر ۱۰۰۰ تولد وجود داشته و یک بیمار در هر ۲۲۱ نوزاد غربالگری شده است، گفت: بیماری کم کاری تیروئید در همه نقاط دنیا بروز می‌کند و روند افزایشی داشته است.

وی اضافه کرد: بروز این بیماری در ایران ۴ تا ۸ برابر میزان جهانی است در عین حال ۵۰ درصد از موارد ابتلاء در نوزادان گذراست. اگرچه هر دو نوع دائم و گذاری این بیماری برای مصونیت از عوارض جدی، نیاز به درمان دارند.

یاراحمدی مهم‌ترین عوامل بروز بالای کم کاری تیروئید نوزادان در کشور را چنین برشمرد: اختلالات ید در محیط، نارس بودن، وزن کم نوزاد هنگام تولد، دوقلو یا چند قلو بودن، زردی طول کشیده، کمبود دریافت ید روزانه در مادر باردار، ابتلای مادر به بیماری تیروئیدی، ابتلای مادر به دیابت، وجود ناهنجاری مادرزادی، سابقه داشتن خواهر یا برادر مبتلا به کم کاری تیروئید و ازدواج‌های فامیلی.

وی با اشاره به غربالگری کم کاری تیروئید در نوزادان غیرایرانی، گفت: از سال ۹۰ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۴۰ هزار و ۲۸۷ نوزاد غیر ایرانی غربالگری شده و از میان آنها ۲ هزار و ۵۸۷ بیمار شناسایی شده است.

رئیس اداره غدد و متابولیک وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این در حالی است که تعداد نوزادان غیرایرانی بیش از ۳.۵ برابر افزایش و تعداد بیماران شناسایی شده در بین آنان نیز ۷ برابر افزایش یافته است.

یاراحمدی در پایان برنامه کشوری غربالگری نوزادان را یکی از برنامه‌های موفق در سیستم سلامت کشور دانست و ابراز داشت: پوشش ۹۵ درصدی برنامه نشان از موفقیت برنامه در سیاستگذاری و اجرا و ناشی از تلاش‌های همکاران در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در اجرای موفق برنامه بوده است.