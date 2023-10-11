حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی توران و آذر اظهار داشت: خوشبختانه توران و آذر هم رشد جسمانی خوبی داشته و هم شادابی کامل دارند.

وی افزود: حدود یک ماه پیش موارد جزئی از یک مشکل گوارشی در توران داشتیم که خوشبختانه اقدامات درمانی به خوبی پاسخگو بود و مشکل برطرف شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: در حال بزرگ‌تر کردن غذاهای توران و آذر هستیم تا آنها بتوانند با جست و خیز بیشتر غذای خود را شکار و به دست آورند.

اکبری خاطر نشان کرد: به هیچ وجه توران و آذر را به پردیسان منتقل نمی‌کنیم آنجا در سمنان وضعیت خوب زمستانه و تابستانه دارند. حیواناتی مانند خرگوش هم در اختیار آنها گذاشته می‌شود تا بیشتر جست و خیز داشته باشند و با شکار در شرایط نیمه اسارت آشنا شوند.

گفتنی است؛ «آذر» و «توران» دو توله ماده یوزپلنگ ایرانی که آذرماه سال گذشته سهواً توسط یک دامدار محلی از طبیعت منطقه توران پیدا شدند و مدتی تحت نظر دامپزشک متخصص، تیمارگران حیات وحش و کارشناسان این حوزه در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست سمنان در مرکز استان نگهداری می‌شدند، مدتی بعد به سایت تکثیر یوز در اسارت توران یا همان مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی منتقل شدند تا با توجه به اینکه دیگر امکان بازگرداندن آنها به طبیعت وجود ندارد، باقی عمر خود را در شرایط اسارت در کنار سایر یوزه‌ای محوطه فنس‌کشی‌شده داخل پارک ملی توران در شاهرود سپری کنند.