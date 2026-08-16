کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دما در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۴ و کمینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان مرکز استان نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد روز دوشنبه به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: تحلیل نقشه های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز تا پنج روز آینده جوی به نسبت آرام و پایدار را در استان شاهد خواهیم بود.

طهماسبی افزود: امروز و فردا در ساعات بعدازظهر پوشش ابر و وزش بادپیش بینی می‌شود.