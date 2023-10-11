به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیرازی، ویژه برنامه محبوبان حافظ با حضور دوستداران ادبیات فارسی توسط فرهنگسرای خانواده و کانون ادب و هنر فِرَهیا فردا پنجشنبه ۲۰ مهر در فرهنگسرای خانواده برگزار میشود.
این برنامه به اجرای حافظ خوانی، موسیقی، نقالی، سخنرانی راهب عارفی رئیس پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسرا و … اختصاص دارد.
حافظ شیرازی از شاعران پرآوازه ایران و جهان و از مهمترین اثرگذاران بر شاعران فارسیزبان پس از خود شناخته میشود او بین سالهای ۷۲۷ تا ۷۹۲ هجری قمری میزیسته و از او دیوانی مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی به جای مانده است.
همچنین در تقویم رسمی ایران ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ نامیده شده است.
اینبرنامه فردا پنجشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۱۰ در فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی (یوسفآباد)، خیابان بیست و یکم، بوستان شفق برگزار میشود.
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