ایالت «یوتا» هم از تیک تاک شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شکایت ایالت یوتا جدیدترین چالش قانون تیک تاک در آمریکا است. این درحالی است که ایالت های ایندیانا و آرکانزاس نیز شکایات مشابهی ثبت کرده اند.

ماه گذشته یک قاضی فدرال اجازه نداد کالیفرنیا قانونی را برای حفاظت از کودکان هنگام استفاده از اینترنت اجرا کند.

شان رییس دادستان کل ایالت یوتا در متن شکایت نوشته است: آنچه کودکان و والدین شان نمی دانند، آن است که تیک تاک درباره امنیت اپلیکیشن به آنها دروغ می گوید و از آنها برای بررسی و تماشای اجباری برنامه سوء استفاده می کند. در این میان توجهی به تأثیرات وحشتناکی که بر سلامت روان، رشد فیزیکی، خانواده و زندگی اجتماعی کاربران جوان ندارد.

طبق شکایتی که یوتا در دادگاه ثبت کرده، ویدئوها از الگوریتم های قدرتمند و طراحی هایی با قدرت دستکاری استفاده می کنند و در نتیجه تاکتیک هایی برای تحت تاثیرقرار دادن کاربران جوان ایجاد کرده اند.

تیک تاک در بیانیه ای اعلام کرد اقدامات ایمنی لازم برای محافظت از کاربران جوان از جمله محدودیت ۶۰ دقیقه ای استفاده برای کاربران زیر ۱۸ سال و قابلیت های کنترل حساب کاربری نوجوانان توسط والدین را اعمال می کند.

به گفته دادستان کل ایالت یوتا تحقیق در این باره ادامه دارد و وی هفته آینده از دادگاه می خواهد تا تیک تاک را وادار به پیروی از احضاریه های تحقیقاتی کند.

ایالت یوتا به دنبال مجازات های مدنی و همچنین حکمی است تا اجازه ندهد تیک تاک قوانین ایالتی مربوط به فریب کاربران با اقدامات تجاری جذاب را نقض کند.

شکایت ایالت ایندیانا علیه تیک تاک در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی ثبت شد. ایالت آرکانزاس نیز از تیک تاک و فیس بوک در مارس ۲۰۲۳ به دلیل ایجاد پلتفرم های اعتیاد آور شکایت کرده است.