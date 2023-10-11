توان نظامی ایران در راستای ارتقای حفظ امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه پایانی بیست و هفتمین نشست مشترک وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، با تصریح بر راهبرد منطقه‌ای و سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت و تعمیق مناسبات با کشورهای حوزه خلیج فارس، درج برخی مطالب بی اساس در بیانیه پایانی نشست مذکور را مردود دانست و محکوم کرد.

کنعانی با اشاره به سابقه مخرب مداخله برخی کشورهای اروپایی در منطقه خلیج فارس طی ادوار مختلف و فروش میلیاردها دلار تسلیحات و جنگ افزار توسط این کشورها به منطقه در جهت استمرار تنش‌های منطقه‌ای و کسب منافع تجاری، روند تحولات ماه‌های اخیر در منطقه را بر خلاف ابراز نگرانی‌های بی‌دلیل و منفعت طلبانه اتحادیه اروپا، امیدبخش و در راستای منافع تمامی کشورهای منطقه دانست و ادامه دیپلماسی و گفت‌وگو را بهترین مسیر تقویت همکاری در راستای منافع مشترک و تحکیم ثبات و امنیت این منطقه دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری نقش امنیت ساز جمهوری اسلامی ایران در مبارزه واقعی با تروریسم و همچنین تقویت و تحکیم امنیت دریانوردی، نیل به امنیت پایدار منطقه‌ای را در گرو تقویت همکاری‌های دو و چندجانبه کشورهای منطقه فارغ از مداخلات نابجای نیروهای فرامنطقه‌ای دانست.

کنعانی با تاکید مجدد بر موضع اصولی و همیشگی کشورمان، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جز لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه مفاد بیانیه مذکور در خصوص موضوعات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و توانمندی دفاعی کشورمان را ناوارد و مردود دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین و تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب حق و تکلیف پایبند بوده و به همکاری‌های سازنده خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبتنی بر موافقتنامه جامع پادمان ادامه می‌دهد.

کنعانی افزود: توان نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای بازدارندگی، حفظ امنیت ملی و تقویت ثبات منطقه‌ای قرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اراده جدی خود را برای نیل به منطقه‌ای با ثبات، امن و شکوفا در همکاری با همسایگان و بدون مداخلات خارجی اعلام می‌دارد.