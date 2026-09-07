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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

دستگیری فروشنده مواد مخدر با ۴.۵ کیلو تریاک در قرچک

دستگیری فروشنده مواد مخدر با ۴.۵ کیلو تریاک در قرچک

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از دستگیری یک فروشنده مواد مخدر و کشف ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک از مخفیگاه وی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم قاسم‌پور، بعد از ظهر دوشنبه، از اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر در شهرستان قرچک خبر داد.

فرمانده انتظامی قرچک افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی یک متهم فعال در زمینه توزیع مواد مخدر شدند.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه وی، ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر و اجرای طرح‌های هدفمند در این زمینه با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6940403

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