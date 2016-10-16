مناسب سازی پارک بهاران در روز جهانی نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عین القضات عضوشورای مشورتی شهرداری تهران در امور توان یابان در کارگروه مناسب سازی و دسترس پذیر نمودن برای کم توانان و معلولان گفت: برای هفته دوم آذر ماه، در روز جهانی معلولین از مدیران منطقه ۱۷ درخواست کردیم تا پروژه مناسب سازی بوستان برای معلولین افتتاح کنند که پارک بهاران انتخاب شد. مناسب سازی در ورودی های آب خوری، سرویس بهداشتی، نمازخانه، آلاچیق ها طبق استاندارها برای کودکان معلول و سالمندان آماده می شود و ان شاءالله با حضور مدیران شهری در روز جهانی معلولان مورد بهره برداری قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: مشارکت مردم در رفع مشکلات خودشان جز اولویت های مدیریت شهری است. سراهای محله، شورایاری ها و مدیریت محله با نظارت مردم انجام می گیرد. بر خلاف نظام های لیبرال که فقط شعارمی دهند، در نظام اسلامی کارها در دست مردم است. لذا مدیریت شهری اعتقاد دارد که کار هم برای رضایت خدا و رضایت مندی شهروندان انجام می شود. چه قدر بهتر است که مشارکت خود افراد، کار را اثر بخش تر و کارآمد تر می کند. رونمایی کتاب در سرای محله یافت آباد نیز نمونه ای از این مشارکت و تعامل است.

لزوم توجه اکثریت جامعه به معلولان

شهردار منطقه ۱۷ در روز جهانی نابینایان و با حضور در کارگروه مناسب سازی معابر شهری برای توانیابان گفت: لازم است که اکثریت جامعه نسبت به مقوله توان یابان توجه بیشتری داشته باشند.

مهدی عباسی با اشاره به خدمات این منطقه به قشر توان یابان گفت: همه ما محدودیت هایی داریم و توان مان محدود است. در رشته وزنه برداری هر ورزشکار می تواند یک وزنه ای را بالای سر ببرد اما قاعدتا سقفی وجود دارد. در ساختمان های شهری اگر پله ها برداشته شود و اگر ابزار مناسبی برای تردد وجود نداشته باشد ما هم نمی توانیم از آن استفاده کنیم. برخی مسائل چون عمومیت دارد زیاد به چشم نمی آید. لذا ابزار لازم برای کار مهم است.

وی با اشاره بر لزوم توجه اکثریت جامعه به اقلیت خاطرنشان کرد: انصاف بر این است که اکثریت جامعه که به لحاظ جسمی دارای سلامت هستند، اقلیت جامعه را هم مد نظر داشته باشند. اگر این چنین نباشد از روحیه فتوت و جوانمردی به دور است که مشکلات عمومی را حل کنیم اما به اقلیت جامعه نرسیم.

شهردار منطقه ۱۷ با تاکید بر اینکه باید به جامعه ۱۰ درصدی معلولین کشور توجه ویژه ای داشت تصریح کرد: باید در موضوع کمک به هم نوع ویژگی های انسانی و جوانمردی خود را همواره پرورش دهیم. کسی که فتوت و جوانمردی مرامش باشد برای کوچک ترین دسته ها و افراد جامعه هم برنامه ریزی می کند.

وی افزود: همان طور که می دانید رفت و آمد یکی از مهم ترین موضوعات حیاتی در جامعه به شمار می رود. در مدیریت شهری ما هم ناظر و هم مجری هستیم لذا از همه همکاران خواهشمندم که در این مقوله به طور ویژه همت و فعالیت کنند.

عباسی اظهار داشت: ساختمان های شهرداری منطقه باید در هر زمینه ای اعم از تابلوهای ایمنی، صرفه جویی ,,و در مقوله مناسب سازی ساختمان برای معلولان الگو باشد. به طوری که اگر نیاز بود یک ویلچری، روشندل و معلول جسمی حرکتی به مجموعه وارد شود به راحتی تردد نماید.

وی با بیان اینکه اگر از نظرگاه توحیدی بخواهیم به معلولیت بنگریم خاطرنشان کرد: بنا بر روایات و آموزه های قرآنی که می فرمایند آیا آن ها که می بینند با کسانی که نمی بینند برابرند؟ اگر این جمله مفهومی که با تاکید قرآن است که هست معلولیت از جای دیگری نشات می گیرد.