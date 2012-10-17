گرامیداشت روز جهانی نابینایان در رشت /برداشت پیله ابریشم پائیزه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ممتازی مدیرانجمن نابینایان گیلان عصر امروز با اشاره به اینکه نابینایی محدودیت نیست گفت: ضرورت دارد مردم با معلولان بیشتر همکاری کنند.

در این مراسم با اجرای چند برنامه فرهنگی و هنری روز جهانی عصای سفید گرامی داشته شد.

برداشت پیله ابریشم پائیزه

بعد از 12 سال نوغانداران آستانه اشرفیه پیله ابریشم پائیزه پرورش دادند، رئیس شعبه شرکت ابریشم در آستانه اشرفیه گفت: چهار نوغاندار آستانه ای از اوائل شهریور پرورش تخم نوغان را آغاز و در این هفته 100 کیلو پیله تر ابریشم برداشت کردند.

پرورش پائیزه پیله ابریشم در گذشته در آستانه اشرفیه رونق داشت اما از دوازده سال پیش به دلیل نبود خریدار تا کنون پرورش پائیزه انجام نشده بود.

همچنین 150 نوغاندار آستانه ای در پرورش بهاره هم 250 جعبه تخم نوغان پرورش دادند و بیش از هشت تن پیله ابریشم برداشت نمودند.

6 میلیون سهم در معاملات بورس اوراق بهادار رشت داد و ستد شد

مدیر بورس اوراق بهادار رشت گفت: شش میلیون و دو هزار و 549 سهم در معاملات امروز بورس اوراق بهادار رشت داد و ستد شد.

محمد رضا مهرانفر افزود: ارزش سهام معامله شده 18 میلیارد و 399 میلیون و 468 هزار ریال است، وی یادآورشد: همچنین 74 درصد این سهام به ارزش بیش از 13میلیارد و 705 میلیون ریال مربوط به خرید سهام است.