به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه حمایت‌های جهانی از مردم فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، هزاران نفر از مردم ایتالیا با تجمع در شهر میلان، ضمن حمایت از مبارزه گروه‌های مقاومت فلسطین علیه صهیونیست‌ها، جنایت‌های ارتش صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مردم بی‌گناه را محکوم کردند.

حملات وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و کشتار مردم بی‌گناه در روزهای اخیر با محکومیت‌های مردمی در شهرهای مختلف جهان روبرو بوده است؛ دیروز نیز هزاران نفر از مردم ترکیه در شهر استانبول نیز شامگاه دوشنبه در اقدامی متفاوت با خودروها و موتورسیکلت‌های خود و با شعار «پیش به‌سوی فلسطین» جنایت‌های تازه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی دیروز دوشنبه اعلام کرد در حملات جنگنده‌های این رژیم علیه نوار غزه تاکنون ۱۰۰۰ تُن بمب و مواد منفجره استفاده شده است.

وزارت بهداشت نوار غزه در تازه‌ترین آمار اعلام کرد: شمار شهدای غزه از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا این لحظه به ۹۵۰ نفر افزایش یافته و شمار مجروحان هم به نزدیک به ۵ هزار نفر رسیده است. ۱۴۳ نفر از شهدا کودک و ۱۰۵ نفر هم زن هستند.

صبح روز شنبه نیروهای مقاومت فلسطین در یک عملیات دقیق و هماهنگ ضمن عبور از مرزهای غزه و ورود به شهرک‌های اشغالی در اطراف نوار غزه، در کمتر از نیم ساعت بیش از ۵ هزار راکت و موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. تصاویر فرار صهیونیست‌ها با لباس شخصی، کشته شدن سربازان مرزی، غنمیت گرفته شدن ماشین و حتی تانک‌های اسرائیلی در پاسگاه‌های مرزی همگی نشان از عمق غافلگیری صهیونیست‌ها دارد.