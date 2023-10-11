تزریق واکسن پنوموکوک را جدی بگیرید/ پیشگیری از بیماری های تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حسینی، با اشاره به اینکه واکسن پنوموکوک یا PCV، در برابر عفونتهای پنوموکوک که بیشتر کودکان زیر ۵ سال را درگیر میکند و میتواند منجر به برخی از بدترین بیماریهای دوران کودکی شود، از کودک محافظت میکند، اظهار کرد: میکروبهای مسئول پنوموکوک باکتریهایی به نام استرپتوکوک نومونیا هستند.
وی افزود: این باکتریها در پوشش مخاطی بینی و در پشت گلو زندگی میکنند و هنگامی که به اندازه کافی تعدادشان زیاد شد، میتوانند باعث ایجاد عفونت در دستگاه تنفسی، گوش میانی یا حفره سینوسی شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه آنتیبیوتیکهایی مانند پنی سیلین میتوانند باکتریهای استرپتوکوک نومونیا را از بین ببرند، خاطرنشان کرد: اما نکته اینجاست که تا ۳۰ درصد از سویههای این باکتری در برابر آنتی بیوتیکها مقاوم هستند.
وی هشدار داد: این باکتری عامل اصلی بیماریهای پنومونی عفونت ریه، مننژیت (عفونت پردههای مغز) و باکتریمی و عفونت گوش میانی است.
حسینی درباره کودکانی که در معرض تهدید عفونتهای پنوموکوکی هستند، افزود: کودکان فاقد طحال، بیماران مزمن قلبی ریوی و کلیوی، بیماران مبتلا به سرطان، بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیف دارند و مبتلایان به دیابت، بیش از سایرین امکان ابتلاء به این عفونت را دارند.
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان در پاسخ به این سوال که واکسن پنوموکوک برای چه اشخاصی مناسب است، گفت: افرادی که بیماریهای خونی دارند و یا پیوند شدهاند، مبتلایان به بیماریهای زمینهای مثل بیماری قلبی یا ریوی، تمام کودکان زیر پنج سال، افراد بالای ۶۵ سال، افرادی که نقص ایمنی دارند و کسانی که سیگار و الکل مصرف میکنند کاندید تزریق این واکسن هستند.
وی درباره انواع واکسنهای پنوموکوک توضیحاتی داد و افزود: واکسنهای پره ونار ۱۳، پنوموسیل و سینفلوریکس از جمله واکسنهایی هستند که گروههای در معرض خطر را از ابتلاء به این عفونت باکتریایی مصون میکنند.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، واکسن پرهونار ۱۳ ظرفیتی و ساخت شرکت فایزر آمریکاست، این واکسن را از شیرخوارگی تا بزرگسالی میتوان تزریق کرد ضمن اینکه تأیید WHO را نیز دارد.واکسن پنوموسیل ۱۰ ظرفیتی، مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی، ساخت شرکت هندی است و تا دو سالگی تزریق میشود، همچنین واکسن سینفلوریکس نیز ۱۰ ظرفیتی، ساخت شرکت GSK انگلستان و تا پنج سالگی قابل تزریق است، این واکسن نیز تاییدیه WHO دارد.
وی افزود: واکسن پنوموواکس نیز ۲۳ ظرفیتی است و به افراد بالای دو سال تزریق میشود به این شکل که ابتدا کودکان واکسن ۱۳ ظرفیتی را تزریق میکنند و سپس هشت هفته بعد واکسن پنوموواکس ۲۳ ظرفیتی تزریق، دوز بعدی واکسن ۲۳ ظرفیتی و برای پنج سال بعد تزریق میشود.
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