به گزارش مهر، محسن امانتی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: حضور رسانهها برای بازخوانی تاریخ حرکتهای جهادی و نقش فردوس در شکلگیری این جریان بسیار ارزشمند است.
ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس با اشاره به زلزله فردوس در سال ۱۳۴۷ افزود: متأسفانه در برخی روایتها و گزارشهایی که درباره زلزله فردوس منتشر شده، به حضور و اقامت دوماهه رهبر معظم انقلاب در این منطقه اشارهای نشده است و این موضوع نوعی جفا در حق این بخش مهم از تاریخ انقلاب و مردم فردوس است.
امانتی با بیان اینکه فردوس امروز به عنوان «پایتخت حرکتهای جهادی و امدادرسانی مردمی» شناخته میشود، ادامه داد: پیشنهاد ثبت سالروز زلزله ۱۳ شهریور فردوس به عنوان «روز ملی حرکتهای جهادی و امدادرسانی مردمی» در دولت شهید آیتالله رئیسی مطرح شد و این موضوع نشاندهنده اهمیت تاریخی و ملی این رویداد است.
مسئول ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر شکلگیری بسیج سازندگی گفت: رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ درباره طرح بسیج سازندگی و ضرورت حرکتهای جهادی سخن گفتند، اما ریشه این تفکر را باید سالها پیشتر و در تجربه حضور ایشان در فردوس جستوجو کرد.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب هیچگاه در دوران حیاتشان به دنبال مطرح کردن نقش خود در این اتفاقات نبودند، اما امروز وظیفه ماست که این بخش از تاریخ را به درستی روایت و مستند کنیم و اجازه ندهیم نقش مردم و شخصیتهایی که در شکلگیری این جریان مؤثر بودند، به فراموشی سپرده شود.
امانتی با اشاره به پژوهش هشتساله انجامشده درباره حضور رهبر معظم انقلاب در فردوس گفت: بخشی از مستندات این حضور در قالب یک کار پژوهشی و مستند در حال جمعآوری است و دو سال ارتباط مستمر ایشان با مردم فردوس پس از وقوع زلزله، یکی از مهمترین بخشهای این تاریخ به شمار میرود.
وی افزود: تفاوت این حرکت با برخی اقدامات مقطعی پس از حوادث طبیعی در این است که حضور رهبر معظم انقلاب در فردوس صرفاً یک حضور کوتاهمدت و نمایشی نبود، بلکه ارتباط ایشان با مردم و پیگیری مسائل منطقه برای مدت طولانی ادامه داشت. همین استمرار را میتوان یکی از ویژگیهای مهم حرکت جهادی دانست.
مسئول ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس خاطرنشان کرد: در شرایطی که امکانات و زیرساختهای سال ۱۳۴۷ بسیار محدود بود، اقدامات انجامشده برای کمک به مردم زلزلهزده نشان داد که میتوان با روحیه جهادی، مسئولیت اجتماعی و ارتباط مستقیم با مردم، از دل یک حادثه بزرگ، یک جریان ماندگار ایجاد کرد.
امانتی با تأکید بر نقش رسانهها در بازخوانی این تاریخ گفت: امروز رسانهها وظیفه دارند ابعاد مختلف این حرکت را برای نسل جدید روایت کنند؛ چراکه اگر ما روایت نکنیم، طبیعی است که روایتهای دیگری جایگزین آن خواهد شد.
وی با اشاره به تغییر نگاه مردم به سالروز زلزله فردوس گفت: در گذشته، مردم در آستانه ۱۳ شهریور بیشتر نگران وقوع دوباره زلزله بودند، اما امروز نگاه جامعه تغییر کرده و مردم میپرسند این روز چه فرصتها و برکاتی میتواند برای فردوس ایجاد کند. این تغییر نگاه، نتیجه تبدیل یک خاطره تلخ تاریخی به یک جریان امیدآفرین و جهادی است.
امانتی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم این مسیر گفت: باید با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، پژوهشگران و مجموعههای فرهنگی و هنری، روایت دقیق و مستندی از حضور رهبر معظم انقلاب در فردوس و شکلگیری حرکتهای جهادی ارائه شود تا این تجربه تاریخی به یک نهضت ماندگار برای نسلهای آینده تبدیل شود.
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