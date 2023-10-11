۲۸ درصد از مدارس لرستان تخریبی است/ احداث ۱۹۲ کلاس در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، یونس بهاروند امروز چهارشنبه در آئین بهرهبرداری نمادین از مدرسه خیر ساز شش کلاسه «ایران من» در شهرستان معمولان، اظهار داشت: در راستای احداث فضاهای آموزشی بر اساس تعهد نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان ۶۷ طرح در قالب ۱۷۰ کلاس درس برای استان تعریف شده بود که با تلاشهای مستمر در این راستا ۹۱ طرح در قالب ۲۸۲ کلاس و زیر بنای ۳۲ هزار و ۷۴ مترمربع برای شروع سال تحصیلی آماده شد.
وی اظهار کرد: از مجموع این ۲۸۲ کلاس درس ۱۹۲ کلاس در مناطق روستایی، محروم و کمتر برخوردار و ۹۰ کلاس در مناطق شهری احداث شده است چرا که پیشرفت هر جامعهای بستگی به آموزشهای آن دارد و بعد از حضور معلمان، فضای آموزشی بیشترین تأثیر را بر روحیه دانشآموزان دارد.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با بیان اینکه مدارس نوساز تأثیر بسیاری بر شکوفایی استعدادهای دانشآموزان و نشاط و شادابی آنها دارد، افزود: مدرسهسازی سرمایهگذاری بزرگ و اقدامی ارزشمند است و در سیل ۹۸ همبستگی و عزت مردم ایران در کمک به حوزه مدرسهسازی شهرستان پلدختر دیده شد.
بهاروند، عنوان کرد: مدرسه امروز شهرستان معمولان نیز باهمت مؤسسه مهر گیتی و کمک خانواده «سلطانی» در متراژ ۴۵۹ مترمربع و اعتبار ۳۷ میلیارد ریال احداث شد.
وی افزود: اکنون ۱۱۵ مدرسه «ایران من» در سطح کشور احداث شده است که باهمت خیران مدرسهساز پنج مدرسه «ایران من» در لرستان نیز احداث خواهد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، عنوان کرد: ۱۸۷ طرح آموزشی در قالب ۶۷۰ کلاس درس برای این استان در حال احداث است و تلاش میشود با وجود کمبود اعتبارات این طرحها تکمیل و بهرهبرداری شوند.
بهاروند با اشاره به اینکه ۵۰ درصد مدارس استان بر اساس شناسنامه مستحکم، ۲۸ درصد تخریبی و ۲۲ درصد نیازمند مقاومسازی هستند، اضافه کرد: با اجرای طرح شهید «پناهی» در مناطق محروم و روستایی لرستان ۱۶۸ طرح آموزشی در این استان اجرا میشود.
وی یادآور شد: از مجموع این طرحها ۱۰۳ مورد در دست اجراست که تا پایان مهرماه سال جاری حدود ۷۷ طرح تحویل آموزشوپرورش میشود و تا پایان سال جاری نیز حدود ۱۰۰ طرح در ۱۰۰ روستای استان بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، افزود: اکنون ۳۵۰ هزار دانشآموز در مدارس لرستان تحصیل میکنند.
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