همه در دنیا باید صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر؛ همزمان با آغاز حماسه طوفان الاقصی در فلسطین و سرزمین‌های اشغالی، جمعی از روزنامه‌نگاران، اصحاب و فعالان رسانه‌ای روز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بیانیه‌ای را صادر و آمادگی خود را برای پشتیبانی مادی و معنوی از جبهه مقاومت در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کرده و از رسانه‌های بین المللی مستقل درخواست کردند صدای مردم مظلوم فلسطین باشند.

گفتنی است این بیانیه تا کنون به امضای بیش از ۵۰۰ نفر از خبرنگاران و اهالی رسانه رسیده و فرآیند اخذ امضا همچنان ادامه دارد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَّرْصُوص / همانا خدا دوست می‌دارد کسانی را که در راه او صف در صف جهاد می‌کنند و همچون بنایی ساخته‌شده از سرب، استوار هستند.

رهبر معظم انقلاب: «رژیم غاصب صهیونیستی رفتنی است.»

خداوند قادر و عزیز را برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلسطینی اعطا فرموده سپاس می‌گوئیم و درود بر مردان وزنانی می‌فرستیم که غیرتمندانه در میدان ایستادند و یک پیروزی بزرگ را رقم زدند. عملیات همه‌جانبه و ترکیبی نیروهای مقاومت علیه اشغالگران در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی، طوفانی به پا کرد و الطاف الهی بر آن باعث شد تا رژیم اشغالگر قدس در شوک سنگین فرورفته و حامیان این رژیم جعلی در تحیر بمانند.

این حرکت مجاهدانه و مخلصانه فخر همه آزادگان جهان شد. عملیات طوفان الاقصی باعث شد تا پیام مردم مظلوم فلسطین با عزتمندی هرچه تمام‌تر به گوش جهانیان رسیده و رژیم منحوس صهیونسیتی را در نظر همگان خوار و ذلیل کند. این آزمون الهی نه تنها فلسطین را سرافراز کرد، بلکه دشمن وحشی و جنایتکار را خوار و زبون گرداند. بی‌شک رژیم خبیث از این هم ضعیف‌تر خواهد شد. آمادگی جوانان فلسطینی و قدرت‌نمایی مجموعه‌های ارزشمند جهادی، فلسطین را روزبه‌روز قدرتمندتر و دشمن غاصب را روزبه‌روز ناتوان‌تر کرده وانشاا… به‌زودی بساط فساد این غده سرطانی برچیده خواهد شد.

در پس پیروزی‌های درخشان عملیات طوفان الاقصی نگرش ایمانی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب جلوه یافته و در دوران عبور از پیچ تاریخی، روزشمار پایان رژیم صهیونیستی باعجله در حال شمارش است. در این وضعیت دنیای اسلام یکسره در برابر قضیهٔ فلسطین، مسئول و دارای تکلیف دینی است و همه باید در پشتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان شوند.

تا پیش‌ازاین رزم غرورآفرین، دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن چنین وانمود می‌کردند که رژیم صهیونیستی شکست‌ناپذیراست. اما حال پس از خوردن سیلی محکم در عملیات طوفان الاقصی و شکسته شدن این توهم کاذب، سیاست مظلوم‌نمایی را تبلیغ می‌کنند تا چهره این رژیم گرگ صفت را بزک نمایند. اما ۷۵ سال جنایت و کودک‌کشی سانسور شدنی نیست و نمی‌توان یک اژدهای خونخوار را یک شبه تغییرچهره داد.

ما جمعی از روزنامه‌نگاران، اصحاب و فعالان رسانه‌ای در داخل ایران با تبریک این فتح راه‌گشا و آرزوی توفیقات و پیروزی‌های بزرگ‌تر برای جنبش مردمی و اسلامی مقاومت، ضمن اینکه خود تلاش خواهیم کرد صدای مردم مظلوم و مقتدر فلسطین باشیم از تمامی رسانه‌های مستقل بین‌المللی هم می‌خواهیم تا صدای مردم مظلوم فلسطین باشند. طوفان الاقصی نه فقط یک عملیات میدانی و نظامی که فریاد بلند دادخواهی یک ملت در برابر رژیمی متجاوز و پشتیبانان جنایتکار آن است که در قساوت، سبعیت و پایمال کردن همهٔ موازین انسانی و اخلاقی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند. رساندن این پیام وظیفه حرفه‌ای همه آزادگان جهان است.

نصر من الله و فتح قریب

امضا کنندگان:

مهدی عرفاتی

حسن لاسجردی

رضا خوراکیان

مهدی نقویان

پیام تیرانداز

مجید زین العابدین

کیانوش جهانپور

مهدی زرین نام

سعید مخدومی

علی سیستانی

بیژن مقدم

میثم مرادی بیناج

عبدالرضا بوالی

عباس هنرمند

محمد صالح مفتاح

بهروز عزیزی

مرتضی خلفی زاده

مهدی بلوکات

سیدمحمدعلی صدری نیا

مهدی کشت دار

مجتبی سلیمی

مسعود پیرهادی

علی فروغی

مهدی فضایلی

محسن مهدیان

فضه سادات حسینی

حسین کازرونی

علی رضوانی

المیرا شریفی مقدم

امید قالیباف

محسن معتمدکیا

سعید اشناب

علی نادری

زهرا چخماقی

محمد مهدی رحمتی

حامد بامروت نژاد

محمد علی قندهاری‌نیا

سیده زهرا خلیلی

زینب شریعتمدار

محمد پاداش

میثم فکری

محمدامین ایمانجانی

محمدسعید احدیان

پرستو علی عسگر نژاد

محمدرضا باقری

محمد الیاس قنبری

جواد رمضان نژاد

کمیل خجسته

حسین دارابی

حمید کثیری

تقی دژاکام

یوسف سلامی

محمدرضا مهاجر

محسن یزدی

محمد لسانی

مرتضی درخشان

سید پویان حسین پور

مهدی ترابیان

محمد اکبرزاده

وحید ایمانی

نفیسه‌سادات موسوی

مهدی شکیبایی

مهدی کریمی زارچی

حسنیه سادات شبیری

کبری آسوپار

سیده راضیه حسینی

حسام الدین براتی

حسن میثمی

مهدی ملک پور

محمود ناظری

الهام عابدینی

رضا کردلو

کیان عبدالهی

صادق شاهوارپور

اسماعیل معنوی

صادق فرامرزی

جواد آقایی

سید احسان باقری

علیرضا نقویان

محمد علی مقدسیان

محمد ایمانی

امیرحسین یزدان پناه

علی ورمزیار

محمدعلی صفاریان

مهدی محمودی

سید محسن صدری نیا

عطیه نجاری

علیرضا رحمانی

سید جواد پرئی

عقیل توحیدیان

محسن صمیمی

سید مجتبی مؤمنی

عبدالمجید خراقانی

محمد شیروانی

مجتبی ستوده نیا

رحمت الله کاملی

مریم شریفی

سید علی موسوی

مرتضی قمری وفا

مهدی عزیزی دستگردی

سید کمال الدین ابراهیمی

علیرضا محمدی

مهدی قاسم زاده

علی چاهخوزاده

محسن رایجی

حسین دلیریان

هادی کهندل

مهدی خداجویان

محمد رحیمی

کیانوش رضایی

محمد نسیمی

محمد مهدی تقوی

احسان شریف نیا

محمد سلیمی

علی ترابی

دانیال معمار

احسان برکتی

حنانه نظری

وحید تقوی

ابراهیم رواز

مصطفی حسینی

محدث تک فلاح

علی بازگشا

کورش کمره‌ای

محمد جواد مرادی

پیمان ماهور گیلانی

رضا معراج

سامان ماهور گیلانی

محمد رستم پور

امین صبحی

فاطمه گروهی

سعید پرویزی

حسین بوذری

مرضیه ابراهیمی

محمود عزیزی

سید محمدکمیل حسینی

کمال محمدی

احمد کارآمد

سید عبدالله طباطبائیان

جلال خالقی

مهدی تیماجی

محمد حسین مامن پوش

محمد صادق پور

علیرضا پورعلی

حمید خراسانی

مسعود مدبری

محمد رضا جورابچی

سعید محمدی

محمد فراهانی

احسان گل محمدی

عطیه عیاردولابی

انسیه شعبانی

سیده فاطمه شعار

محمدعلی سهیل پور

سجاد آذری

مهدی حاجت‌پور

سید امیرعلی ناقدی

مرتضی سیمیاری

محمد هادی بیات

محمدرضا احمدی

محمد نصوحی

علیرضا سجادیفر

سید رضا صنیع خانی

شکوفه لطفی

محمد صادق کریمی

حسن ضیاالدینی

علی رنجبر

سیدعلی میرزاده واقفی

مهدی برازنده

علی اکبر شهبازی

اصغر منصور کاظمی

حسن کدخدای عرب

علیرضا ضرغامی

حکیمه زعیم باشی

مطهره بیکی

محمد مولایی

محمدجواد اخوان

حسین طاهری

محمدجواد عمرانی

مهدی لطیفی

مالک پناهی‌سِردی

زینب رازدشت

امیر مهتران

الناز رحمت‌نژاد

علی نواصر

محمد مهدی تسویه چی

داریوش فتحی

زهرا اسلامی

محمدرضا کارگزار

محمدمهدی ابراهیمی نصر

جواد شیخ الاسلامی

زینب رجایی

فاطمه برزویی

سکینه حیدری

فاطمه سعادتیان نیک

حسن عابدینی

علیرضا نوری کجوریان

احسان ملک شاهکویی

رحیم مقدمی

حسام الدین حیدری

مریم اصغری

آرش تقی‌زاده

رضا باقری‌شرف

حسین فرمانی

زهرا اویسی

محمد اکبری

سیداسد رجبی

محمدرضا مرادی

صادق وفایی

فاطمه میرزاجعفری

محمدحسین سیف اللهی مقدم

وحید بلالی

فاطمه امیراحمدی

سمیه رسولی

زهره آقاجانی

فاطمه صفری

سجاد زمانی

سید زهیر بوتیمار

محمد نوروزی

میلاد گودرزی

مهدی کماسی

محمد صادق خسروی

سید هاشم موسوی

محمد جواد درستکار

سعید همتی

محمدحسین بدری

مجید استیری

طاهره تهرانی

فاطمه علی‌آبادی

نگار احدپور

سمانه نوری

عصمت علی آبادی

پوریا جهان‌تیغی

یحیی بیابادی

محمد علی تخت رونده

حسین ارجلو

امیر رضا قشقایی

علی‌الله سلیمی

علی اسماعیل دوست

سید علی حسینی

سید علی صفایی

فاطمه نوایی پور

رؤیا اسماعیلی

زینب فلاح

حوریه نریمانی

فائزه حسین وند

اکبر فکر

مهران محمودی

مهدی پورصفر

لیلا رضایی

مجید بامری

محمدصادق فقفوری

میثم زرندی

امیرمحمد عرب

محمد رضا احمدی

حمید حاجی نژاد

بابک کاظمی

جعفر یوسفی

سید اکبر غلامیان

مهران کریمی

زینب شفقت

نرگس السادات غلامیان

سجاد داوری دولت آبادی

ابوالفضل شهبازی

سجاد سبحانی

نوید مستفیضی

احمد قدس

هادی آذری رستمی ورجوی

کبری رفیعی

حسین عاشوری رودپشتی

احمد ایزدی

جعفر عزیزی

حسین حاجی پور

امیر حسین برزو

مجتبی لزری

سلاله چوبدار

علی یگانه

پارسا فرهنود

محمد دژم

سید حسن گلمیرزاده

یاسر آقایی

محسن اقبال دوست

مهدی محمد باقری

زینب شهبازاده

فاطمه محبی

حمیده آقاجانی

مژگان الیکائی

مسعود خلیلی

علی زحمتکش

احسان موحدیان

میرزا علیرضا ذاکری

حوریه رخشانی

حمید رضا زندی

صلاح الدین بابایی

مریم ترابی

علی نعمت الهی

سجاد کریمی

هاجر کریمی

علی اعظمی

محمدباقر رزمجومین

یاسین اسفندیارپور

سیده ریحانه شرافتی

سیده ربابه کاظم‌زاده

ابراهیم رنجبر

احمد روان پاک نودژ

علی مرادخانی

امیرحسین جلیلوند

حسین صادقی

سید پویا هاشمی

مائده فشمی

رامین شمسایی نیا

یونس شادلو

پیمان مولاویردی

بهنام توفیقی

رضا عباسی

حسین رجبیان

محمدعلی ناظری فینی

محمد محمدزاده

سید احمد موسوی

امید نریمانی

رسول احمدی

یاشار عبدالحسین زاده

حامد فاتحی

عباس کلاهدوز

امیرحسین کسایی

محمد امین نوری

محمد قندالی

کمال الدین خداداده

فاطمه رایگانی

زینب نجیب

سید احمدرضا صدر

زینب چخماقی

نازنین روزبهانی

مهدی پیش بین

سجاد مطلبی مقدم

محمد باقر اعلمی

جمال رستم زاده

سحر قناعتی

علی قجری

علیرضا عینالو

سید حامد رحمتی

سعید درویشی

امید شریفی

سجاد حسینی

امیر حسین آقا بزرگ

داود شریفی

نرگس معززی حور

رحمت الله دادور

هادی امیدی فر

مریم آخوندی

رسول بابازاده

مجتبی روحی

مرتضی طاهریان

سمانه فریدونی

ریحانه جلالی

مبین جلیلی

محسن بهرامی

مصطفی مجللی

آزاده عباسی

اکرم یوسفی

مهدی خاجی

محمد رضا داود آبادی

رامین حسین آبادیان

علیرضا شعبانی

محمد ملکی

ماجده صفرپناه

رضا نیلچی

محمد سهیلی یکتا

هادی قبادی

فاطمه‌سادات هوشمند میرحسینی

سجاد نجفی

ساره نجفی

فاطمه ابوالحسنی‌رحمانی

سیده زهرا عبداللهی

پرهام عمرانی

صغری خیل فرهنگ

بهناز قاسمی

محبوبه قربانی

سید محمد رضا حسینی

عباس سیاح‌طاهری

عبدالرسول معتضدیان

سعید آخوندی

علی فتاحی

سمیه راسخی

قاسم زاهدی

امیررضاهادیان

محمد جانقلی

رضا اعرابی

عمار علی جعفری

امیرحسین شکوری

سید علی حسنی

فرهاداکبری

معصومه نوروزی

عبدالغنی ملک زاده

محمدرضا علینقی ریزی

حامد عاقل

زهرا میرزایی

مرتضی هادی

علیرضا نامی

سید ارمین حسینی

امیرخاکسارپور

محمد سیاه منصور

علی مرادزاده

احسان نوری

محسن رستمی

مهدی علیزاده

حجت فقیه

امید بازدار

سید جعفر میرزاده

محمد مهدی غلام پور

حامد شبانی

محمدحاجی بابایی

مهرداد ربانی

مجتبی ایرانی

سیدحسن حسینی

فرناز اینانلو

محمد پورغلامی

مجید موغاری

اشکان صدیق

علی عوض خواه

سید معین میرحسینی

محمد علی میرزایی

سیده هاله حیدری

محمد نجار

محمد حسین کشاورزی

صفورا دهقانی

امیر محمد وحیدی

علیرضا حجتی

محمد علی حسن نیا

اسدالله خسروی

میرهاشم موسوی

جعفر حسن خانی

فائزه ساسانی خواه

سمیرا جلیلی

مهدی طاهرخانی

سمیه فیروزفر

مهند حامدی

سمیه آقاجانی

میثم آقا بیگی

مهدی مهدیان

دکتر حسن کربلایی حاجی اوغلی

مریم عباسی

حبیب اله ترکاشوند

حسین معینی

پدرام محسن نژاد

حسین شکری نیا

آزاده لرستانی

هانیه ناصری دهخوارقانی

مینا فرقانی

مجید امید

حسن مولابیگی

مهدی سلیمانیه نایینی

حسن حاجی بدلی

داود ایگدری

محمدتقی خرسندی

لعیا بغدادی

هادی فکری

محمد احسان خرامید

سید حسین موسوی

امیر علی عسگری

محمد مهدی محبی

محمد حسین حاجی

محمد رضا اکبری آرمند

مصطفی ملکی

سیده فاطمه مطهری

مسعود اکبری

جعفر بلوری

رضا آخوندی

مصطفی کبیری

امید ملایی

مریم ابراهیمی

محمد شجاعیان

مختار حداد

سید محمدعماد اعرابی

امیرابراهیم رسولی

رضا داوری

محسن بالار

عباس شمسعلی

حبیب ا… ضیغمی

سعید آجرلو

ساسان شیخی

احسان کاوه

رقیه عالی

مهدی مینایی

مسلم رحیمی

سید حمید علیزاده

خانم نداسادت طبایی

داود سلیمانی

نوید شفیعی

زینب سلیمانی طامه

حسین زبرجد

حسن بهرامی

سعید ساداتی

حدیثه گلی نیک

یدالله دالوند

محمد رضا رئیسی

علیرضا حدادی نژاد

میثم موسی پور

فاطمه جعفری

رقیه شاهرخی

داود شاه بابایی

هدایت عباسی لرکی

ابراهیم شکوری

میلان اینانلو

جمال نصیری

علیرضا بهشتی خواه

سپیده پور شعبان

رقیه‌سادات موسوی

نعیمه جاویدی

حمیدرضا میررکنی‌بنادکی

محمد یارم پور

مهدی گیوه کی

میثم پور اعظم

مصطفی جعفر یحیی

علیرضا کیخا

پریسان حدادی

مهدی شهرودی

سید ناصر حسینی

زهرا یزدانی

بیتا ساعدی

فاطمه مرادی

زینب رحیمی

محمد رضا (اخ فی الله)

مصطفی وثوق کیا

مریم عاقلی

فائزه طلایی

علیرضا ملکیان

رضا شکیبایی

مهدی پناهی

امیر حدادی

احمد انصاری

محمد جواد محمدزاده

مازیار حکاک

جواد اکبری

امین الله شریعتی

سید مهدی پور موسوی

مرضیه سادات شیری

نرگس رضاپور

محمد ظریف

فاطمه سرگلزایی

راضیه کیوان‌پناه

شباهنگ رجبی

طیبه آخوندی

انسیه تنها

سید محمدعلی قربانی

مهدی تیماجی

داوود انوشا

ایمان علی‌محمدی

فائزه فروتن

زینب هادی

امیر عزیزپور

حامد تیموری

بهار طاهری

یعقوب کریمی

سید امیررضا میراحدی

محمد صدرا

حسام رضایی

مصطفی شاه‌کرمی

محمد یاوری

غلامعلی نسائی

فرشته نظری

مهدی سلیمانی

فاطمه نوری

متین تاران

علی مختارزاده

پیام فیض

گل‌افشان گل‌محمدی

محمدعلی روشن

علیرضا امینیان

زهرا راستگو

نوید اسماعیلی

وجیهه سامانی

محمد پای‌بست

امیر عابد

بهزاد بیات‌فرد

شیما جعفرزاده

ملیحه پژمان

لیست بالا با اعلام اصحاب و فعالان رسانه در حال به روز رسانی است. شما هم به عنوان یک فعال رسانه‌ای در صورت تمایل به حمایت از این بیانیه می‌توانید نام و نام خانوادگی و نام رسانه خود را به شماره ۰۹۱۰۰۸۲۹۷۶۹ پیامک کنید.