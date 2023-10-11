فهرست نامزدهای مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم کودک منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران، نامزدهای بخش مسابقه سینمای ایران این رویداد، به شرح زیر معرفی شدند:

نامزدهای بخش بلند داستانی

الف) نامزد بهترین فیلم

۱. «ایلیا، جستجوی قهرمان» به تهیه‌کنندگی سیدعلی موسوی‌نژاد

۲. «سینگو» به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی

۳. «قهرمان من» به تهیه‌کنندگی مرتضی آتش‌زمزم و محسن آتش‌زمزم

۴. «ملکه آلیشون» به تهیه‌کنندگی ابراهیم نورآور محمد

۵. «سیارک» به تهیه‌کنندگی مهدی حسینی وند

ب) نامزدهای بهترین کارگردانی

۱. مرتضی آتش‌زمزم برای کارگردانی فیلم «قهرمان من»

۲. محمد حمزه‌ای برای کارگردانی فیلم «کاپیتان»

۳. بابک خواجه‌پاشا برای کارگردانی فیلم «در آغوش درخت»

۴. ابراهیم نورآورمحمد برای کارگردانی فیلم «ملکه آلیشون»

۵. مهدی حسینی‌وند برای کارگردانی فیلم «سیارک»

پ) نامزدهای بهترین فیلمنامه

۱. سیدعلی موسوی‌نژاد برای فیلمنامه «ایلیا، جستجوی قهرمان»

۲. لیلا نیکزاد برای فیلمنامه «سینگو»

۳. مرتضی آتش‌زمزم برای فیلمنامه «قهرمان من»

ت) نامزدهای بهترین بازیگر کودک و نوجوان

۱. امیررضا اسماعیلی برای فیلم «ملکه آلیشون»

۲. حدیث ابوصافی برای فیلم «سینگو»

۳. امیرحسین بیات برای فیلم «کاپیتان»

۴. نیکو حشمت برای فیلم «قهرمان من»

۵. ابراهیم زاروزهی برای فیلم «سیارک»

۶. رایان لطفی برای فیلم «در آغوش درخت»

ث) نامزدهای بهترین دستاورد فنی یا هنری

۱. علی تصدیقی برای جلوه‌های بصری فیلم «آلفا و ربات نابودگر»

۲. ابراهیم نورآورمحمد برای جلوه‌های بصری و فیلمبرداری فیلم «ملکه آلیشون»

۳. سیدعلی موسوی‌نژاد برای جلوه‌های بصری فیلم «ایلیا، جستجوی قهرمان»

آئین پایانی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، عصر روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه سال جاری در سالن کوثر اصفهان برگزار می‌شود.