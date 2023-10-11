دشمن ایران قوی را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی عصر چهارشنبه در نشست با کنشگران مذهبی، فرهنگی و اجتماعی گیلان، اظهار کرد: روایتگری و تبیین مفاهیم و ارزش‌های اسلامی و قرآنی در شبکه تبلیغ از اهمیت ویژه برخوردار است.

وی با بیان اینکه در شرایط جنگ روایت‌ها قرار داریم، افزود: آماده باش افسران جنگ نرم و جبهه تبلیغ در جنگ روایت‌ها بسیار اهمیت دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به دروغ پردازی رسانه‌های معاند در راستای تضعیف نظام اسلامی بیان کرد: دروغ پردازی رسانه‌ای دشمن در مسیر انحراف اجتماعی قرار دارد.

مهدوی با بیان اینکه دشمن ایرانِ قوی را نشانه گرفته است، گفت: دشمن با ترفندهای رسانه و جنگ شناختی دنبال حذف نظام اسلامی و تضعیف ایران اسلامی است.

وی با تاکید بر لزوم تقویت امیدبخشی در جامعه، افزود: امیدآفرینی نیاز ضرورت دار جامعه امروز است و در این بین شبکه تبلیغ نقش محوری ایفا می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه روایتگری در حوزه فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی مورد تاکید است، گفت: دستاوردها و فعالیت‌های مثبت و اثربخش فرهنگی و اجتماعی باید برای مردم روایتگری شود.