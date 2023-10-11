به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابخشی امروز چهارشنبه در جلسه وبینار با مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه بهداشت و درمان الیگودرز، اظهار داشت: آموزشی شدن بیمارستانهای الیگودرز، احداث درمانگاه «بزنوید» و امامزاده «محمد بن حسن» (ع) و.... از جمله مصوبات سفر ریاستجمهوری به لرستان است که مراحل عملیاتی آنها در حال انجام است.
وی با اشاره به دریافت مجوز جذب نیروهای حوزه درمان با مدارک مرتبط، گفت: این نیروها بر اساس آزمون و با اولویت بومی جذب میشوند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، گفت: در ادامه توسعه حوزه بهداشت و درمان الیگودرز بهزودی عملیات احداث پنج اتاق عمل جدید در بیمارستان امام جعفر صادق (ع) و همچنین بازسازی اتاق عملهای فعلی این بیمارستان آغاز خواهد شد.
خدابخشی با اشاره به درخواست برخی پزشکان برای راهاندازی درمانگاه، گفت: مسئولان بهداشت و درمان ضمن استقبال از این اقدام پزشکان را حمایت کنند.
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