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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۳

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان مطرح کرد؛

ارائه خدمات تأمین اجتماعی به ۵۵ هزار نفر از جمعیت کوهدشت

ارائه خدمات تأمین اجتماعی به ۵۵ هزار نفر از جمعیت کوهدشت

کوهدشت - مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان از ارائه خدمات این نهاد به ۵۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر گودرزی امروز چهارشنبه در بازدید از شرکت پاورچین کوهدشت، اظهار داشت: بیش از هزار و ۳۵۰ واحد کارگاهی اعم از تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی و.... در شهرستان کوهدشت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

وی با اشاره به رویکرد و ضرورت اهتمام همه‌جانبه سازمان تأمین اجتماعی به صاحبان تولید و صنعت استان، گفت: بیش از ۱۹ هزار کارگاه در استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که هزار و ۳۵۰ فقره از کارگاه‌های مذکور در حوزه شهرستان کوهدشت قرار دارند.

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان، افزود: ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر بیمه شده اصلی و سه هزار و ۸۵۰ نفر مستمری‌بگیر در کوهدشت از خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند.

گودرزی، افزود: با احتساب عائله زیرپوشش بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران قریب به ۵۵ هزار نفر از جمعیت این شهرستان زیر چتر حمایتی سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

کد مطلب 5909334

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