ارائه خدمات تأمین اجتماعی به ۵۵ هزار نفر از جمعیت کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر گودرزی امروز چهارشنبه در بازدید از شرکت پاورچین کوهدشت، اظهار داشت: بیش از هزار و ۳۵۰ واحد کارگاهی اعم از تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی و.... در شهرستان کوهدشت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

وی با اشاره به رویکرد و ضرورت اهتمام همه‌جانبه سازمان تأمین اجتماعی به صاحبان تولید و صنعت استان، گفت: بیش از ۱۹ هزار کارگاه در استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که هزار و ۳۵۰ فقره از کارگاه‌های مذکور در حوزه شهرستان کوهدشت قرار دارند.

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان، افزود: ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر بیمه شده اصلی و سه هزار و ۸۵۰ نفر مستمری‌بگیر در کوهدشت از خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند.

گودرزی، افزود: با احتساب عائله زیرپوشش بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران قریب به ۵۵ هزار نفر از جمعیت این شهرستان زیر چتر حمایتی سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.