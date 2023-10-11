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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۱

برای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای دماوند و فیروزکوه ؛

۲۲۲ هکتار از اراضی«ولیران» «شلمبه» و «دشت ناصر» الحاق می شود

۲۲۲ هکتار از اراضی«ولیران» «شلمبه» و «دشت ناصر» الحاق می شود

تهران- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از الحاق۸۰ هکتار از اراضی «ولیران» و «شمبله» در دماوند و ۱۴۲ هکتار از اراضی «دشت ناصر» در فیروزکوه برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی عصر چهارشنبه در هشتمین جلسه کارگروه زیربنایی که با حضور حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی، جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی، علیرضا مزینانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سایر اعضای جلسه برگزار شد، از موافقت با الحاق اراضی «ولیران»، «شلمبه» و «دشت ناصر» جهت طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای دماوند و فیروزکوه خبر داد.

غراوی گفت :۸۰ هکتار از اراضی «ولیران» و «شمبله» در محدوده شهر دماوند و همچنین ۱۴۲ هکتار از اراضی «دشت ناصر» به محدوده شهر فیروزکوه جهت تأمین زمین نهضت ملی مسکن و متقاضیان مشمول قانون جوانی جمعیت موافقت شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان داشت: دستور کار بعدی جلسه کارگروه امور زیربنایی بررسی موارد حریم شهرهای اسلامشهر، باقرشهر، باغستان، رباط کریم، وحیدیه، جوادآباد، فردوسیه، ملارد، دماوند و لواسان بود که به صورت کامل موارد بررسی، نهایی و مصوب شد.

وی در پایان همچنین از بررسی موارد مربوط به خارج از حریم شهرهای ری، ورامین، رباط کریم، پیشوا و فیروزکوه خبر داد.

گفتنی است از دیگر موارد جلسه پر کار امروز که شش ساعت به طول انجامید، بررسی طرح هادی روستای زرد بند واقع در بخش رودبار قصران شمیرانات و طرح هادی دهک صفادشت ملارد بود.

کد مطلب 5909402

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