۲۲۲ هکتار از اراضی«ولیران» «شلمبه» و «دشت ناصر» الحاق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی عصر چهارشنبه در هشتمین جلسه کارگروه زیربنایی که با حضور حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی، جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی، علیرضا مزینانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سایر اعضای جلسه برگزار شد، از موافقت با الحاق اراضی «ولیران»، «شلمبه» و «دشت ناصر» جهت طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای دماوند و فیروزکوه خبر داد.

غراوی گفت :۸۰ هکتار از اراضی «ولیران» و «شمبله» در محدوده شهر دماوند و همچنین ۱۴۲ هکتار از اراضی «دشت ناصر» به محدوده شهر فیروزکوه جهت تأمین زمین نهضت ملی مسکن و متقاضیان مشمول قانون جوانی جمعیت موافقت شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان داشت: دستور کار بعدی جلسه کارگروه امور زیربنایی بررسی موارد حریم شهرهای اسلامشهر، باقرشهر، باغستان، رباط کریم، وحیدیه، جوادآباد، فردوسیه، ملارد، دماوند و لواسان بود که به صورت کامل موارد بررسی، نهایی و مصوب شد.

وی در پایان همچنین از بررسی موارد مربوط به خارج از حریم شهرهای ری، ورامین، رباط کریم، پیشوا و فیروزکوه خبر داد.

گفتنی است از دیگر موارد جلسه پر کار امروز که شش ساعت به طول انجامید، بررسی طرح هادی روستای زرد بند واقع در بخش رودبار قصران شمیرانات و طرح هادی دهک صفادشت ملارد بود.