بیش از ۲ میلیون شرکت و موسسه در کشور ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نصیری روز چهارشنبه در جلسه توانمندسازی فعالان اقتصادی سازمانهای مردم نهاد و شرکتهای دانش بنیان استان افزود: تاکنون یک میلیون و ۱۲۰ هزار پرونده در سراسر کشور آرشیو شده است.
وی با بیان اینکه موانع تولید باید رفع شود و نوک پیکان تولید، تأسیس یک شرکت و یا مؤسسه است، افزود: سامانه جامع ثبت شرکتها از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و باز طراحی این سامانه از دی ماه سال گذشته آغاز شده است که از طریق این سامانه از عضویت افراد در شرکتهای سوری و ثبت آنها جلوگیری میشود.
نصیری با اشاره به اجرای پایلوت و رونمایی از چندین طرح کاربردی در حوزه ثبت اسناد و املاک تا پایان سالجاری گفت: طرح پرداخت الکترونیک و امضای الکترونیکی، طرح حذف فیزیکی دفاتر پلمب، راهاندازی طرح پاسخگویی آنلاین در حوزه ثبت اسناد، حذف آگهی روزنامه کثیرالانتشار از جمله طرحهایی است که با اجرای آ نها تحول بزرگی در حوزه ثبت اسناد و املاک رخ خواهد داد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با توجه به مرزی بودن آذربایجانغربی امید است از ظرفیتهای مرزی این استان توسط وزارتخانه، مجلس و سازمان ثبت اسناد استفاده شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجانغربی نیز در این جلسه با بیان اینکه ثبت شرکتها یکی از موضوعات بسیار مهم جامعه است، گفت: آذربایجانغربی به عنوان یکی از استانهای اول کشور در آرشیو پرونده بوده و از شهریور ماه اسکن پروندهها انجام شده که تاکنون ۵ میلیون برگ اسکن و آرشیو شده است.
شایان مهر با اشاره به اینکه کل شرکتهای ثبت شده استان ۴۴ هزار و ۱۵ فقره و کل مؤسسات ثبتی نیز ۳۲۳۹ مورد است، افزود: تاکنون در ارومیه، ۲۱ هزار و ۴۳۲ شرکت و ۱۷۵۷ مؤسسه ثبت شده است.
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