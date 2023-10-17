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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خانمیرزا:

۳۶ کیلومتر از محورهای شهرستان خانمیرزا خط کشی شد

۳۶ کیلومتر از محورهای شهرستان خانمیرزا خط کشی شد

شهرکرد_رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خانمیرزا گفت: ۳۶ کیلومتر از محورهای اصلی، روستایی و فرعی شهرستان خانمیرزا خط‌کشی شد.

خلیل طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه خط‌کشی محورهای اصلی، روستایی و فرعی شهرستان خانمیرزا به صورت امانی و با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان توسط نیروهای راهداری انجام شد.

وی افزود: طی یک هفته گذشته ۳۶ کیلومتر از جاده‌های اصلی، روستایی و فرعی شهرستان خانمیرزا خط کشی شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خانمیرزا ادامه داد: ۱۱ کیلومتر از این محورها در جاده روستایی ده صحرا و آلونی به جوانمردی، ۱۲ کیلومتر در محور اصلی گوشکی به چنار محمودی، ۱۱ کیلومتر پل ارمند به پل معدن و۲ کیلومتر نیز جاده فرعی روستای مرادان قرار دارند.

طهماسبی عنوان کرد: این پروژه به صورت امانی و با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان توسط نیروهای راهداری انجام شد.

کد مطلب 5914118

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