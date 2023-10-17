هشدار صنفی درباره یک سامانه ملی/ سالن سینما، شبکه تلویزیونی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه، در بیانیه ای اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران به راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به شبکه نوین ارتباطات سینمای ایران (شناسا) توسط موسسه سینما شهر انتقاد کرد.

در این متن هشدار داده شده است که راه اندازی این شبکه، سینماهای کشور را تبدیل به یک شبکه تلویزیونی بزرگ می‌کند که اختیار آن در دست دولت است.

متن بیانیه بدین شرح است:

«درست در روزهایی که سینمای ایران در بهت و ناباوری، عزادار قتل هولناک داریوش مهرجویی و همسرش هستند، موسسه سینماشهر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برخلاف سیاست‌های کلی نظام مبنی بر عدم دخالت دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به شبکه نوین ارتباطات سینمای ایران (شناسا) نموده و از آن رونمایی کرده است.

از آنجا که اعضای این اتحادیه به‌عنوان تنها مرجع صنفی تخصصی در خصوص تجهیز سینماهای کشور، بارها خطرات راه‌اندازی این شبکه را به مسئولان امر و دیگر تشکل‌های همکار گوشزد کرده است، اکنون و به موجب این بیانیه مجدداً نکاتی را به اطلاع صاحبان فیلم، سینماداران، پخش‌کنندگان و تمامی اهالی و علاقه‌مندان سینمای ایران می‌رساند:

۱) راه‌اندازی این شبکه، سینماهای کشور را تبدیل به یک شبکه تلویزیونی بزرگ می‌کند که اختیار آن در دست دولت است و این مهم هم بر خلاف قانون اساسی و هم بر خلاف اسناد بالادستی مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولتی است.

۲) امنیت و صحت کارکرد این سیستم و سرورهای مربوطه مورد سوال بوده و در بوته آزمایش قرار نگرفته‌اند و در صورت پیدا شدن هرگونه مشکل فنی، امنیت فیلم‌ها با خطر جدی روبرو خواهد شد.

۳) دولت با این اقدام عملاً پخش‌کنندگان سینما را که حرفه ای مهم و تخصصی است کنار زده و خود وارد تصدی‌گری این بخش می‌شود.

۴) سینماداران بعد از راه‌اندازی سامانه سمفا امکان برقراری یا لغو هرگونه بلیت‌فروشی (بنا به هر دلیل) را از دست داده‌اند، با راه‌اندازی این شبکه حتی اختیار پخش یا عدم پخش یک فیلم را (بنا به هر دلیل) از دست خواهند داد و عملاً همه اختیار در دست دولت خواهد بود.

با توجه به همه مطالب گفته شده از تشکل‌های همکار درخواست می‌شود با بررسی دقیق موضوع، اجازه تصاحب کامل صنعت سینما توسط دولت برخلاف سیاست‌های کلی کشور را نداده و در برابر هرگونه انحصار دولتی ایستادگی کنند.»