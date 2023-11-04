دلیل اختلال «سمفا» استقبال مخاطبان بود/ رفع مشکل در ۲۴ ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه سینماشهر با اشاره به اختلالات پیش آمده در سامانه سمفا گفت: مجموعه سمفا به عنوان سامانه متمرکز فروش سینمای ایران از سال ۹۷ با پشتیبانی شرکت «آژند پردازش با من» کار خودش را آغاز کرده و با توجه به اینکه این سامانه از پروژه‌های مهم سازمان سینمایی کشور است توسعه آن در ابعاد مختلف در این سال‌ها جزو برنامه‌های ما بوده است.

میرزاخانی افزود: این سامانه در سال‌های قبل و حتی چند ماه گذشته توانسته است جوابگوی انبوه مراجعه‌کنندگان خود باشد اما بعد از اکران چند فیلم پرفروش و استقبال بی‌نظیر مردم، ما به یکباره شاهد استقبال سه برابری مراجعه‌کنندگان به این سامانه فروش بوده‌ایم که برای این حجم از استقبال باید زیرساخت‌های سامانه را دوباره پردازش و تقویت کنیم.

وی با توضیح اینکه سمفا یک شرکت پشتیبانی خارج از سازمان سینمایی است، تصریح کرد: افزایش مخاطب در طول ماه‌های اخیر، موسسه سینما شهر را بر آن داشته است که نسبت به افزایش سرورها اقدام کند که با پیگیری‌های انجام شده کار خریداری این سرورها انجام شده است.

میرزاخانی با توضیح اینکه با اقدامات انجام شده، مشکل پیش آمده ظرف ۲۴ ساعت آینده به صورت کامل مرتفع خواهد شد، عنوان کرد: تاکنون سامانه‌های فروش بلیت هیچ مشکلی نداشته‌اند و مجموعه سمفا در این بخش همچنان مشغول خدمات‌رسانی است و پخش‌کنندگان و سینماداران می‌‎توانند گزارش پنل خودشان را از سامانه دریافت کنند. این در حالی است که تنها تجمیع حساب فروش سینمای ایران در دسترس نبوده است که در این شرایط تصمیم گرفته‌ایم این اطلاعات به‌صورت زنده از سامانه سمفا نمایش داده نشود ولی میزان فروش روزانه از طریق سامانه سینماشهر در دسترس عموم قرار گرفته است.