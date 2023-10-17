به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در صحن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سه روز است داوود منظور به نقل از رئیس جمهور به بنده اطلاع می‌دهد با وجود اینکه بر اساس آئین‌نامه جدید، دولت باید ابتدای آبان ماه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، اما از آنجایی که هنوز بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس تمام نشده است، ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس با تأخیر انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر این اساس، باید زودتر لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی نهایی شود، تا از زمانی که مصوبات به شورای نگهبان می‌رود، دولت کار تنظیم بودجه را آغاز کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس شورای اسلامی نهایی کنیم، گفت: ما تقریباً نیمی از برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس بررسی کرده و نیمی دیگر از آن باقی مانده است و زمان ما هم محدود است. نمایندگان همکاری لازم را داشته باشند تا لایحه برنامه هفتم توسعه سریع‌تر به نتیجه برسد.