ندرخانی: ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر در چهار عملیات پلیسی خراسان شمالی کشف شد

سردار علی ندرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر و با هدف شناسایی و دستگیری عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، مأموران انتظامی در چهار عملیات جداگانه در بجنورد و سایر شهرستان‌های خراسان شمالی وارد عمل شدند و موفق به دستگیری ۷ قاچاقچی شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودروهای مورد استفاده متهمان، بیش از ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف و سه دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه تریلی توقیف و با هماهنگی قضایی به پارکینگ منتقل شدند، تأکید کرد: مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ با جدیت ادامه دارد.