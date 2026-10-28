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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

ندرخانی: ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر در چهار عملیات پلیسی خراسان شمالی کشف شد

ندرخانی: ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر در چهار عملیات پلیسی خراسان شمالی کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف بیش از ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر، دستگیری ۷ قاچاقچی و توقیف ۴ دستگاه خودرو در چهار عملیات پلیسی طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

سردار علی ندرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر و با هدف شناسایی و دستگیری عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، مأموران انتظامی در چهار عملیات جداگانه در بجنورد و سایر شهرستان‌های خراسان شمالی وارد عمل شدند و موفق به دستگیری ۷ قاچاقچی شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودروهای مورد استفاده متهمان، بیش از ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف و سه دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه تریلی توقیف و با هماهنگی قضایی به پارکینگ منتقل شدند، تأکید کرد: مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6992897

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