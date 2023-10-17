حزب الله: تانک دشمن صهیونیست هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی بعد از ظهر امروز مواضع دشمن را شامل زرعیت، الصدح، جل الدیر، المالکیه و برکه ریشا،، هدف قرار دادند.

رزمندگان مقاومت اسلامی ظهر امروز هفدهم اکتبر ۲۰۲۳ یک تانک رژیم صهیونیستی را در پادگان رامیم هدف قرار دادند و تلفاتی به دشمن صهیونیست وارد کردند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین به هدف قرار گرفتن یک خودرو زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در المطله و وارد شدن تلفاتی به دشمن صهیونیست اشاره کرد.

از سوی دیگر حزب الله لبنان از شهادت حسین عباسی فصاعی و محمود احمد بیز از رزمندگان حزب الله خبر داد.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدن دو نظامی خود را بر اثر اصابت موشک ضدزره از لبنان تایید کرد.