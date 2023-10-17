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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۷

حزب الله: تانک دشمن صهیونیست هدف قرار گرفت

حزب الله: تانک دشمن صهیونیست هدف قرار گرفت

حزب الله لبنان از حملات به مواضع دشمن و هدف قرار گرفتن یک تانک این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی بعد از ظهر امروز مواضع دشمن را شامل زرعیت، الصدح، جل الدیر، المالکیه و برکه ریشا،، هدف قرار دادند.

رزمندگان مقاومت اسلامی ظهر امروز هفدهم اکتبر ۲۰۲۳ یک تانک رژیم صهیونیستی را در پادگان رامیم هدف قرار دادند و تلفاتی به دشمن صهیونیست وارد کردند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین به هدف قرار گرفتن یک خودرو زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در المطله و وارد شدن تلفاتی به دشمن صهیونیست اشاره کرد.

از سوی دیگر حزب الله لبنان از شهادت حسین عباسی فصاعی و محمود احمد بیز از رزمندگان حزب الله خبر داد.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدن دو نظامی خود را بر اثر اصابت موشک ضدزره از لبنان تایید کرد.

کد مطلب 5914372

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