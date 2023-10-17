به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان در بیانیههایی جداگانه اعلام کرد که ۵ تن از مبارزان مقاومت اسلامی لبنان در جریان درگیریهای مرزی میان مبارزان مقاومت و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
بر این اساس حسین هانی الطویل «ربیع» از اهالی شهرک خربه سلم در جنوب لبنان و مهدی محمد عطوی «امیر کربلا» از اهالی شهرک کونین در جنوب لبنان در جریان انجام وظایف جهادی به شهادت رسیدند.
محمود احمد بیز «کاظم» از اهالی شهرک مشغره در بقاع غربی و حسین عباس فصاعی «ساجد کربلا» از اهالی شهرک کونین نیز رزمندگان سوم و چهارمی هستند که در این درگیریها به فیض شهادت نائل آمدند.
اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله همچنین از شهادت ابراهیم حبیب الدبق در جریان نبرد با صهیونیستها در جنوب لبنان خبر داد.
گفتنی است پیشتر حزبالله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی عصر امروز مرکز تجمع نظامیان ارتش اشغالگر صهیونیستی در برابر شهرک رامیا در نزدیکی مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی را با موشکهای هدایتشونده هدف قرار دادند و چندین نفر را به هلاکت رسانده یا زخمی کردند.
علاوه بر این حزبالله لبنان در بیانیهای دیگر تصریح کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی عصر امروز گروهی از نظامیان صهیونیست که در موضع بیاض بلیدا مستقر بودند را با موشکهای هدایتشونده هدف قرار دادند و آسیبهایی قطعی را به آنها وارد کردند.
از سوی دیگر المیادین اعلام کرد که مقاومت اسلامی لبنان پادگان برانیت را با موشکهای هدایتشونده هدف قرار داده است.
نظر شما