گواری: جمعیت پراکنده آمادگی جسمانی متمرکز و متحد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین المپیاد سراسری آمادگی جسمانی با حضور جمعی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان از جمله فرامرز کیانی زاده؛ مدیرکل دفتر آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، برخی روسای هیات‌های استانی آمادگی جسمانی، مسئولان انجمن‌ها و کمیته‌های حاضر در این المپیاد و جمع کثیری از ورزشکاران حاضر که قرار است از فردا به رقابت بپردازند، برگزار شد.

اولین المپیاد سراسری آمادگی جسمانی از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه سال جاری در مجموعه ورزشی کارگران (شهید معتمدی) برگزار می‌شود.

رشته های آقایان در اولین المپیاد آمادگی جسمانی کشور شامل آمادگی جسمانی، پیلاتس، کلیستنیکس، کتل بل، فانکشنال فیتنس و رشته های بانوان شامل آمادگی جسمانی، پیلاتس، ایروبیک، کلیستنیکس، کتل بل، دوچرخه ثابت و چرخ های سالنی، فیوژن فیتنس و فانکشنال فیتنس خواهد بود.

احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با بیان اینکه تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی موجب شده است تا جمعیت پراکنده آمادگی جسمانی در کشور تجمیع، متمرکز و متحد شود، گفت: حضور ورزشکاران در اولین المپیاد آمادگی جسمانی بسیار بیش از حد انتظار و پیش‌بینی بوده است.

وی در این مراسم، ضمن قدردانی از تمامی انجمن‌ها و کمیته‌های فعال در این دوره از المپیاد، اظهار کرد: برگزاری اولین المپیاد آمادگی جسمانی کشور، مقارن با آغاز هفته تربیت‌بدنی را به فال نیک می‌گیریم و باید بدانیم در دنیای امروز ورزش به عنوان یک معجزه‌ای نه فقط در بحث تقویت جسمانی بلکه در بحث تقویت مسائل روحی و روانی و همچنین نشاط فردی و اجتماعی تاثیر بسیار زیادی دارد.

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی ادامه داد: خوشبختانه با تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی امروز شاهد هستیم که جمعیت پراکنده آمادگی جسمانی به جمعیتی متمرکز، همدل و متحد تبدیل شده است و باید با خودباوری در راستای جذب هرچه بیشتر مخاطبان اقدام کنیم.

گواری با بیان اینکه امیدواریم شاهد برگزاری هرچه مطلوب‌تر المپیاد در ۸ رشته ورزشی در بخش بانوان و در ۵ رشته ورزشی در بخش آقایان باشیم، عنوان کرد: میزان حضور ورزشکاران در اولین المپیاد سراسری آمادگی جسمانی بیش از انتظار و پیش بینی بوده و از این بابت بسیار خوشحال هستیم و امیدواریم همین روند در رویدادهای بعدی هم مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در طول برگزاری مسابقات، نواقص و کمبودها را بررسی و آسیب شناسی می‌کنیم تا در رویدادهای بعدی به بهترین شکل پیش برویم.

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با بیان اینکه برگزاری المپیاد آمادگی جسمانی در سراسر کشور، جامعه ورزشکاران را درگیر حوزه آمادگی جسمانی کرده است و خوشبختانه توانسته‌ایم در این مسیر گامی موثر برداریم، عنوان کرد: از تمامی دست اندرکاران تشکر می‌کنم که به خوبی مسابقات انتخابی‌ را برگزار کردند و تیم‌ها به صورت کامل به تهران آمدند تا در المپیاد شرکت کنند.