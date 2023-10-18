به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رییس جمهور در بیانیه‌ای جنایات رژیم جعلی صهیونیستی در «بیمارستان المعمدانی غزه» را محکوم کرد.

متن بیانیه علی سلاجقه به شرح زیر است: طوفان‌الاقصی و حماسه‌ای که جوانان جبهه مقاومت فلسطین آفریدند، واکنشی به سال‌ها جنایت و کشتار مردم بی‌گناه فلسطین در عین بی‌اعتنایی جهانیان و تلاشی برای رفع محاصره و انسدادی بود که بیش از ۷۰ سال است فلسطین عزیز را درگیر کرده است.

حماسه تاریخی که حماس خلق کرد فوران خشم ملتی بود که تنها یک خواسته دارد و آن هم «رفع اشغال از خانه خود و حق تعیین سرنوشت برای ایجاد دولتی برآمده از رأی و اراده خویش است».

این روزها شاهد جنایتی کم‌نظیر در غزه از سوی رژیمی هستیم که سیاست‌هایش از بدو تأسیس مبتنی بر تجاوزگری، اشغالگری، سرکوبگری، زمین‌خواری و توسعه شهرک‌سازی در فلسطین اشغالی بوده است.

رژیم غاصب جعلی صهیونیستی در این روزها در جلوی چشم همه مردم دنیا و درحالی که تک‌تک این جنایات در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده است، چندین‌هزار زن، کودک، پیر و جوان غیرنظامی را به قتل رسانده و به طور عامدانه بمباران مراکز پرجمعیت، مناطق مسکونی و بیمارستان‌ها را دنبال کرده که کشتار اخیر بیماران و مجروحان «بیمارستان المعمدانی غزه» هولناک‌ترین این جنایات است.

ما هم صدا با دیگر وجدان‌های بیدار در سراسر جهان، ضمن محکوم کردن جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی، خواستار اقدام فوری کشورهای اسلامی و همچنین اقدام عاجل مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینیان و پایان جنایات وحشیانه در غزه هستیم.

امید است سران کشورهای اسلامی و مجامع بین‌المللی در اقدامی فوری درجهت خاتمه دادن به بمباران وحشیانه علیه مردم مظلوم فلسطین اقدام کنند و تلاش همه‌جانبه‌ای برای رفع محاصره نوار غزه آغاز کنند.

