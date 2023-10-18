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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۱

پس از شکست مقابل آلومینیوم اراک؛

مربی تیم فوتبال نساجی مازندران استعفا کرد

مربی تیم فوتبال نساجی مازندران استعفا کرد

وحید فاضلی مربی تیم فوتبال نساجی مازندران پس از باخت مقابل آلومینیوم اراک از سمت خود کناره گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و آلومینیوم اراک روز گذشته و در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این دیدار با شکست یک بر صفر تیم نساجی همراه شد.

در این دیدار تعدادی از هواداران نساجی که در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر حضور داشتند نسبت به عملکرد ضعیف تیم خود شعارهایی را علیه کادر فنی بابت نتایج ضعیف در چند دیدار گذشته سر دادند.

در همین رابطه صبح امروز و پیش از آغاز تمرینات نساجی، وحید فاضلی یکی از مربیان این تیم از سمت خود کناره گیری کرد.

خبرنگار مهر برای اطلاع از جزئیات این اتفاق با صادق درودگر مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران ارتباط گرفت اما وی حاضر به اظهار نظر در این مورد نشد.

کد مطلب 5914964
بهنام روان پاک

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