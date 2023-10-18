افزایش شدید قیمت طلای جهانی با جنگ حماس و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا در ۳ ماه گذشته باعث شده بود قیمت انس طلا به کانال هزار و ۸۰۰ دلار سقوط کند، هفته‌های گذشته تحلیلگران بازار طلای جهانی معتقد بودند، انس هفته‌ها در همین محدوده‌ها با حالت نوسانی ریزشی مواجه خواهد بود اما یک اتفاق پیش بینی نشده باعث افزایش قیمت انس طلای جهانی از دو هفته پیش شد.

قیمت انس طلای جهانی به علت جنگ حماس و رژیم غاصب صهیونیست در ماه اخیر به شدت افزایش یافته و اکنون در ناحیه ۱۹۳۸ دلار است.

انس طلا در تایم فریم هفتگی و بعد از ساخت کندل جمع آوری سفارشات به سمت بالا با یک کندل پین بار یا سنجاقک در هفته اخیر مواجه شده است.

انس طلا طبق تصویر زیر بعد از چند روز نوسان در ناحیه ۱۹۲۶ دلار، امروز و در واکنش به حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در غزه افزایش یافته است، علت افزایش قیمت انس طلای جهانی نگرانی از افزایش دامنه جنگ در جبهه شمالی رژیم صهیونیستی است.

اگر دامنه جنگ در جبهه شمالی رژیم صهیونیستی افزایش یابد و یا دامنه کلی جنگ در تمام جبهه‌ها افزایش یابد، قیمت انس طلا قیمت‌های بالاتر از این را خواهد دید و اولین هدف کسب قیمت ۲۰۰۰ دلار خواهد بود.