رنگ اصلی درهای خانه پدری جلال آل احمد پیداشد/مرمت درها به شکل قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جزایری مرمت گر چوب و هنرمند منبت کار خانه پدری جلال آل احمد گفت: از اواخر خرداد ماه کار مرمت درهای برخی از اتاق‌ها را در فاز اول شروع کردیم. این اقدام از اتاق بزرگ روضه خوانی آغاز شد که پنجره‌هایی بزرگ به سمت حیاط بیرونی و اندرونی دارد. این پنجره‌ها شامل دو در دو متری و دو پنجره یک متر و ده سانتی متری است. یکی از این پنجره‌ها مفقود بود بنابراین باید مطابق همان، ساخته می‌شد. اما پنجره‌ها حالت خورشیدی دارند و باید برای مرمت آنها باید اول حیاط مرمت شده و بعد داربست زده شود و رنگ بخورد.

وی گفت: برخی اوقات می‌توان درها را از جا درآورد و سمباده زد، مرمت کرده و رنگ زد. اما پنجره‌ها را نمی‌توان بیرون آورد. به همین دلیل اتمام کار مرمت در و پنجره‌ها منوط به اتمام برخی فضاهای دیگر است. با این حال در زمانی که رنگ‌های جدید سمباده زده شد تا به اصل چوب درها و پنجره‌ها برسیم بعد از برداشتن چند لایه متوجه رنگ اصلی درها شدیم. این رنگ فیروزه‌ای یا آبی مایل به سبز بود. این رنگ همان رنگ اولیه و اصلی است که چندین سال قبل روی درها زده شده بود چون قبل از آن به رنگ چوب می‌رسیم.

جزایری بیان کرد: از آنجا که این رنگ در بخش‌های دیگری از درها و پنجره‌ها هم دیده شد، تصمیم گرفتیم تمام درها و پنجره‌ها همین رنگ را داشته باشند.

وی افزود: در زمان مرمت، برخی از درها توسط معتادانی که در این خانه و در زمانی که متروک شده بود حضور داشتند، کنده شده یا سوزانده شده اند. بنابراین تعدادی از آنها مفقود بودند باید این درها را از اول می‌ساختیم. اما برخی از درها هم بودند که بخشی از آنها سوخته بود یا موریانه خورده بود بنابراین باید بریده می‌شدند و چوب دیگری جایگزین می‌شد.

این هنرمند حوزه هنرهای چوبی گفت: در حال حاضر ۱۲ لت در و پنجره اتاق روضه خوانی کامل شده و منتظر رنگ آمیزی است. اتاق پایین آن هم دارای ۸ لت در است که تعمیر شد. دو در از آنها مفقود بود و مشابه سازی و رنگ آمیزی شد.

وی افزود: خانه پدری جلال آل احمد دارای دو در اصلی است که یکی از آنها به کوچه شهید اکبری راه دارد. این در تعمیر شده است چند باری مورد تعرض قرار گرفت اما از لحاظ امنیت اکنون در سلامت کامل است. اما در اصلی مشکلی ندارد. ما تلاشمان را کردیم که تمام در و پنجره‌ها را به حالت اصلی درآورده و تا جایی که امکان دارد از باقی مانده درها و پنجره‌ها استفاده کنیم.