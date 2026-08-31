دستگیری جاعل و کلاهبردار ۲۲۰ میلیاردی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده جعل عناوین و کلاهبرداری از افراد متمول و صاحبان مشاغل، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به جعل عناوین و کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: متهم در بازجویی های بعمل آمده با جعل عناوین و وابستگی خود به نهادهای دولتی، امنیتی و نظامی و با روش اعتماد سازی و معرفی خود بعنوان فردی صاحب نفوذ اقدام به کلاهبرداری و ترغیب مالباخته به اخذ وام های کلان جهت سرمایه گذاری در انواع پروژه ها، خرید و فروش قطعات خودرو، واردات خودرو، خرید حواله جات ارزی و ... می نمود.

این مقام انتظامی گفت: متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.