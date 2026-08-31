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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

آخرین جزئیات واژگونی اتوبوس در محور سبزوار - نیشابور

آخرین جزئیات واژگونی اتوبوس در محور سبزوار - نیشابور

مشهد- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور سبزوار ـ نیشابور ۴۶ مصدوم در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مرادقلی اظهار کرد: برای امداد رسانی به مصدومان این حادثه که ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه در کیلومتر ۵۵ محور سبزوار- نیشابور رخ داد، تیم‌های عملیاتی اورژانس و هلال‌احمر نیشابور و سبزوار به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور ادامه داد: در پی وقوع این حادثه، کارشناسان عملیاتی پایگاه‌های «مدافعان سلامت» نیشابور و «شامکان» و «بیهق» سبزوار، تیم‌های هلال‌احمر نیشابور و سبزوار و واحد اتوبوس‌آمبولانس سبزوار به سرعت به محل حادثه اعزام شدند. همچنین آماده‌باش اتوبوس‌آمبولانس و بالگرد اورژانس هوایی نیشابور برای مدیریت سریع صحنه و انتقال مصدومان در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: مصدومان این حوادث بر اساس شدت آسیب‌ها و میزان نیاز به خدمات درمانی، جداسازی و اولویت‌بندی شدند تا افراد با شرایط شدیدتر در سریع‌ترین زمان ممکن تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گیرند.

مرادقلی افزود: در مرحله نخست عملیات انتقال ۱۷ مصدوم که وضعیت حادتری داشتند، از طریق آمبولانس‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی نیشابور و سبزوار و تیم‌های هلال‌احمر نیشابور و سبزوار به بیمارستان شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: همچنین ۲۷ مصدوم دیگر تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند و با استفاده از اتوبوس‌آمبولانس به مراکز درمانی اعزام شدند.

به گفته وی، ۲ مصدوم دیگر نیز که از وضعیت عمومی مساعدتری برخوردار بودند، در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شدند.

کد مطلب 6933084

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