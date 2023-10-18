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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان استان اصفهان:

جنایت رژیم جلاد اسرائیل وجدان‌های بیدار جهان را به قضاوت فراخواند

جنایت رژیم جلاد اسرائیل وجدان‌های بیدار جهان را به قضاوت فراخواند

اصفهان- انجمن روزنامه نگاران مسلمان استان اصفهان در پی حمله رژیم کودک کش اسرائیل به بیمارستان المعمدانی غزه بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن روزنامه نگاران مسلمان استان اصفهان در پی حمله رژیم کودک کش اسرائیل به بیمارستان المعمدانی غزه بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

خوی درنده رژیم کودک‌کش اسرائیل یک بار دیگر صحنه‌هایی دردناک و تأسف‌بار از نسل‌کشی فلسطینیان را در برابر دیدگان جهان بشریت به تصویر کشید.

آنچه شب گذشته در بیمارستان المعمدانی غزه رخ داد نشانی آشکار و مبرهن از جنایت رژیم جلاد اسرائیل و هم‌پیمانانش بود که وجدان‌های بیدار جهانیان را به قضاوت فرا می‌خواند تا برای تحقق حقوق طبیعی ملت ستم‌دیده فلسطین که بیش از هفتاد سال تحت ظلم و جور صهیونیست منفور و کودک‌کش و حامیان جلّادش در رأس آن‌ها آمریکا و انگلیس هستند، سکوت نکنند.

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان استان اصفهان ضمن محکومیت این اقدام ددمنشانه همدردی خود را با خانواده شهدا و کشته‌شدگان در حملات رژیم درنده‌خوی اسرائیل اعلام می‌دارد و با دعوت همگانی برای حضور در تجمع ضد اسرائیلی، همصدا با ملت بزرگ ایران و ملت‌های مسلمان و همه آزادگان جهان امروز را به عزا نشسته و متضرعانه از خداوند سبحان فرج منتقم خون شهدا، آقا امام زمان (عج) را مسئلت دارد.

کد مطلب 5915142

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