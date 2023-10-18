به گزارش خبرنگار مهر، انجمن روزنامه نگاران مسلمان استان اصفهان در پی حمله رژیم کودک کش اسرائیل به بیمارستان المعمدانی غزه بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

خوی درنده رژیم کودک‌کش اسرائیل یک بار دیگر صحنه‌هایی دردناک و تأسف‌بار از نسل‌کشی فلسطینیان را در برابر دیدگان جهان بشریت به تصویر کشید.

آنچه شب گذشته در بیمارستان المعمدانی غزه رخ داد نشانی آشکار و مبرهن از جنایت رژیم جلاد اسرائیل و هم‌پیمانانش بود که وجدان‌های بیدار جهانیان را به قضاوت فرا می‌خواند تا برای تحقق حقوق طبیعی ملت ستم‌دیده فلسطین که بیش از هفتاد سال تحت ظلم و جور صهیونیست منفور و کودک‌کش و حامیان جلّادش در رأس آن‌ها آمریکا و انگلیس هستند، سکوت نکنند.

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان استان اصفهان ضمن محکومیت این اقدام ددمنشانه همدردی خود را با خانواده شهدا و کشته‌شدگان در حملات رژیم درنده‌خوی اسرائیل اعلام می‌دارد و با دعوت همگانی برای حضور در تجمع ضد اسرائیلی، همصدا با ملت بزرگ ایران و ملت‌های مسلمان و همه آزادگان جهان امروز را به عزا نشسته و متضرعانه از خداوند سبحان فرج منتقم خون شهدا، آقا امام زمان (عج) را مسئلت دارد.