قهرمانان مسابقات چهار گانه نیروی زمینی سپاه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری سومین مرحله از بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی نیروی زمینی سپاه، تیم‌ها و نفرات برتر در ۴ رشته تیراندازی، کاراته، تکواندو و جودو معرفی شدند.

در این دوره از مسابقات که به میزبانی معاونت فاوا نیروی زمینی سپاه در تهران برگزار شد، ۳۰۰ ورزشکار برتر راه یافته به مرحله نهایی از ۳۵ یگان نیروی زمینی سپاه در چهار رشته به رقابت پرداختند.

در این مرحله که با قضاوت داوران برتر کشوری همراه بود، تیم‌ها و نفرات برتر نیروی زمینی سپاه در رشته تیراندازی با تفنگ بادی، تپانچه بادی، کاراته، تکواندو و جودو شناسایی و معرفی شدند.

تیم‌ها و نفرات برتر این مسابقات، به مسابقات سراسری کل سپاه که به زودی برگزار می‌شود راه پیدا کردند.

گفتنی است مراحل قبلی بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی نیروی زمینی سپاه در سایر رشته‌های ورزشی طی ماه‌های گذشته برگزار و تیم‌ها و نفرات منتخب برای شرکت در مسابقات قهرمانی سراسری سپاه شناسایی و معرفی شدند.

کمیته برگزاری این دوره از مسابقات با گرامیداشت حماسه دفاع ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم سفاک صهیونیستی، نتایج تیمی این مرحله را به شرح زیر اعلام کرد.

در رشته تفنگ بادی

مقام اول: مرکز بهداری شمال شرق.

مقام دوم: تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج).

مقام سوم: گروه پدافند هوایی ۱۰ محرم.

در رشته تپانچه بادی

مقام اول: تیپ نیروهای ویژه صابرین.

مقام دوم: قرارگاه و پشتیبانی ستاد نزسا.

مقام سوم: مرکز بهداری شمال شرق.

در رشته کاراته

مقام اول: لشکر عملیاتی زرهی ۸ نجف.

مقام دوم: تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک خان.

مقام سوم: دانشگاه علوم و فنون زمینی امیرالمومنین (ع).

در رشته تکواندو

مقام اول: تیپ نیروهای ویژه صابرین.

مقام دوم: تیپ نیروی مخصوص امام حسن مجتبی (ع).

مقام سوم: تیپ مکانیزه ۲۰ رمضان.

در رشته جودو

مقام اول: تیپ نیروهای ویژه صابرین.

مقام دوم: تیپ تکاور انصارالحجه (عج).

مقام سوم: دانشگاه علوم و فنون زمینی امیرالمومنین (ع)