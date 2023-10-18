جنایت غزه اوج استیصال و ضعف رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که ظهر چهارشنبه منتشر شد، آمده است: باز دژخیمان ننگ و عار چهره وقیح و زشت خود را عریان کرده و عواطف میلیون‌ها مسلمان آزاده را جریحه‌دار کرد، این جنایت هولناک اوج دنائت و پستی سردمداران سفاک رژیم منحوس اسرائیل و در عقبه آن صهیونیسم بین‌الملل را بیش از پیش نمایان کرد.

در این بیانیه آمده است: فلسطین نماد همبستگی و اتحاد امت اسلامی برای نشان دادن قدرت و عظمت اسلام و سستی و ضعف رژیم غاصب صهیونیستی است، حمایت از قدس شریف به تعبیر مقام معظم رهبری از عمق اعتقاد، نسبت به اسلام و معارف حیات‌بخش آن است، ما در این راه تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس ایستاده‌ایم و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از زبانمان نخواهد افتاد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اقدام شنیع اسرائیل در حمله به مراکز درمانی و خدماتی منطقه غزه نشان اوج ضعف و استیصال سردمداران آن است، کشتار کودکان، زنان و بیماران، آشفتگی و عجز این کوردلان تاریخ بشریت را نمایان‌تر کرده و حقایق کتمان شده ذات لجوج و نابکار حاکمان این جرثومه فساد و تباهی را روشن‌تر می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما اعضای کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل در کنار ملت بزرگ ایران اسلامی و آزادگان جهان، با انزجار از حملات گسترده رژیم سفاک اسرائیل علیه ملت مظلوم فلسطین در منطقه غزه، از همه آزادگان عالم و نهادهای مسئول بین‌المللی می‌خواهیم که با اقدامات سریع و کوبنده خود جلوی اقدامات وقیحانه این رژیم را در این جنگ نابرابر بگیرند و از حاکمان کشورهای اسلامی نیز می‌خواهیم ساکت ننشسته و با اتحاد، اتفاق و وحدت رویه از ملت مظلوم فلسطین حمایت کنند.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: از همه مسئولان و عناصر سیاسی و گروهای مردمی نیز درخواست داریم تا با تأسی به منویات حکیمانه و داهیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اقدامات قانونی و تلاش نستوه، حمایت و پشتیبانی لازم را از ملت مظلوم فلسطین به ویژه منطقه غزه کرده و با اقدامات روشنگرانه، جهاد تبیین را مطمع نظر خود قرار دهند و در مقابل عناصر سست عنصر داخلی و خارجی معاند بایستند و راه مستقیم فرهنگ انقلاب اسلامی و شهدای والامقام به ویژه شهید راه قدس حاج قاسم سلیمانی را با عزت و اقتدار بپیمایند.