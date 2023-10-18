اجلاسیه ۲۶۴ شهید ورزشکار آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ستوده نژاد عصر چهارشنبه در آئین معنوی اجلاسیه ۲۶۴ شهید ورزشکار آذربایجان شرقی که امروز چهارشنبه در آمفی تئاتر مصلای بزرگ تبریز برگزار شد با محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس، افزود: خوی وحشیانه این رژیم بار دیگر بر همگان آشکار شد اما حامیان صهیونیست‌ها، همچنان در برابر جنایاتی که آنها در غزه مرتکب می‌شوند سکوت اختیار کرده‌اند.

ستوده نژاد افزود: بمباران بیمارستان المعمدانی و قتل عام غیرنظامیان، همه مسلمانان و آزادی خواهان را ناراحت کرد و یکصدا فریاد می زنیم مرگ بر اسرائیل و تا نابودی این رژیم کودک کش، از پای نخواهیم نشست.

وی به اجلاسیه شهدای ورزشکار استان نیز اشاره کرد و گفت: آغاز هفته تربیت بدنی با برگزاری اجلاسیه شهدای ورزشکار، اتفاق میمون و مبارکی است و طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، گرامیداشت شهدا و زنده نگه داشتن نام آنها، کمتر از شهادت نیست.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی همچنین به برنامه‌های گرامیداشت هفته تربیت بدنی اشاره کرده و عنوان داشت: همایش بزرگ پیاده روی صبح و نشاط، جشنواره بزرگ عشایری دشت هارنا، همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب، فستیوال بزرگ انجمن ورزش‌های رزمی کشور، کاپ آسیایی ترای اتلون (سه گانه)، نمایشگاه عزت و پیشرفت با حضور تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش بنیان حوزه ورزشی و چندین رویداد متنوع دیگر از جمله برنامه‌های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در این هفته است.

ستوده نژاد با بیان اینکه فعالیت‌های ورزشی در استان آذربایجان شرقی در هفته تربیت بدنی خلاصه نمی‌شود، یادآور شد: در چند ماه اخیر پویایی و نشاط گسترده‌ای در حوزه ورزش استان روی داده و رویدادهای ملی و بین المللی بزرگی همچون میزبانی از هواداران تراکتور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ قهرمانان آسیا با حضور بیش از ۷۰ هزار تماشاگر، میزبانی از سی و ششمین دوره تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان با حضور ۱۳ تیم از کشورهای آسیایی و اروپایی، میزبانی از هفت رشته ورزشی در چهارمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور و کسب عنوان سومی و میزبانی برتر این رویداد بزرگ کشوری، حضور درخشان ۱۱ ورزشکار و مربی استان در مسابقات آسیایی هانگژو تنها بخشی از افتخارات ورزش استان در ۲ ماه اخیر است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی صورت گرفته در حوزه ورزش استان و صرف ۶۸۰ میلیارد ریال در این زمینه، افزود: بازسازی پیست دوچرخه سواری و پیست تارتان مجموعه ورزشی یادگار امام و رفع ایرادات این ورزشگاه، احداث زمین‌های تنیس خاکی شیخ محمد خیابانی، احداث چمن فوتبال ورزشگاه ملکان، احداث سالن ورزشی اندریان ورزقان، احداث زمین چمن مصنوعی شماره ۲ ورزشگاه بناب از جمله پروژه‌های تکمیل شده و آماده افتتاح است و زمین بسکتبال میرداماد تبریز، چمن مصنوعی هوراند و آبش احمد از پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد است.

در این مراسم، کتاب «مرامنامه جوانمردی» تألیف سردار رحیمی از پیشکسوتان جبهه و جنگ که در مورد زندگینامه شهدای ورزشکار است رونمایی شد.

گفتنی است، در این آئین، از شهید عباس عبداللهی شهید شاخص مدافع حرم و خانواده‌های شهدای ورزشکار تجلیل شد.