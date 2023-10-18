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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

در محکومیت اقدام صهیونیست ها در غزه؛

دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه سبزوار تجمع کردند

دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه سبزوار تجمع کردند

سبزوار - اجتماع بزرگ دانشگاهیان و طلاب حوزه های علمیه سبزوار در محکومیت اقدام صهیونیست ها در غزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه جمع زیادی از طلاب حوزه‌های علمیه سبزوار به همراه دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سبزوار در محکومیت جنایات اخیر رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی در سبزوار تجمع و راهپیمایی کردند.

در این تجمع حاضران حمله به بیمارستان المعمدانی غزه و شهادت بیش از هزار تن از مردم بیگناه فلسطینی را با حضور آیت الله مغیسه امام جمعه سبزوار محکوم کردند.

گفتنی است همزمان تجمع و راهپیمایی مردم و مسئولان شهرستان خوشاب به همراه دانش آموزان و معلمانشان در محکومیت اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی در کشتار کودکان و مردم فلسطین در شهرستان‌های سبزوار و خوشاب برگزار شد.

کد مطلب 5915363

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