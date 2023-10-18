بخش کودکان بیمارستان زینبیه «خورموج» آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر چهارشنبه در بازدید از روند پروژه‌های بیمارستان زینبیه خورموج با اشاره به اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: اجرای این پروژه یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان بود که به حمدالله در دولت ایران قوی تحقق یافت.

فرماندار دشتی افزود: عدم وجود این بخش در بیمارستان نارضایتی‌های زیادی در بین مردم ایجاد کرده است.

بحرانی ادامه داد: با پیگیری‌های به عمل آمده و تزریق اعتبارات لازم بخش مراقبت‌های ویژه کودکان بیمارستان زینبیه خورموج با چهار تخت آماده بهره برداری و ارائه خدمات است.

وی ادامه داد: ساختمان بخش اعصاب و روان نیز با ده تخت آماده افتتاح است و پیگیر تجهیزات مورد نیاز این بخش هستیم.