جنایت هولناک صهیونیست ها درغزه نشان از شقاوت وزبونی این رژیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی به میزبانی استان در اواخر آبانماه با اشاره به جنایت هولناک شب گذشته رژیم صهیونیستی در غزه، عنوان کرد: سران جنایتکار رژیم صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی استکبار جهانی انسانیت را پایمال و دست به فجیع ترین جنایت زده اند که در تاریخ کم سابقه است.

وی افزود: خوی خوناشامی سران رژیم سفاک صهیونیستی به جایی رسیده است که به کودکان و زنان بی پناه بیمارستان ها هم رحم نمی کنند و آنان را با سلاح های مخرب و ممنوعه بمباران می کنند و این نشان از شقاوت و ذلت صهیونیست هاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: جنایت فجیع و هولناک صهیونیست های غاصب در بیمارستان غزه با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.

وی اظهار داشت: دولت جعلی صهیونیستی دست به جنایتی زده است که کمتر جایی دیده شده است و این نشان از زبونی و زوال این رژیم بی رحم و جعلی است.

کامرانی، تصریح کرد: رژیم کودکش صهیونیست فقط زبان زور را می فهمد و باید با منطق خودش در برابر این رژیم سفاک مقابله کرد.

وی تصریح کرد: مردم مظلوم و بی پناه فلسطین به ویژه کودکان و زنان در فلسطین در بدترین شرایط انسانی بسر می برند و همه دولت های اسلامی در این زمینه مسئولیت دارند و ضروری است دست به اقدامات عملی برای جلوگیری از کشتار مردم بی دفاع فلسطین بزنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: سازش با رژیم کودک کش و خون اشام صهیونیست خیانت به اسلام است و دولت های اسلامی در ریخته شدن خون مردم مظلوم فلسطین مسئولیت جدی دارند.

وی، تصریح کرد: کودکان بیشترین قربانیان جنایت های رژیم وحشی صهیونیستی هستند و ضروری است همه نخبگان و افراد صاحب تریبون وحشی گری های صهیونیست ها علیه کودکان و زنان بی دفاع فلسطین در سطح بین المللی منعکس کنند تا جهان با چهره اصلی این رژیم جعلی بیش از پیش آشنا شود.

کامرانی، افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسالت مهمی در انعکاس جنایت های صهیونیست ها علیه کودکان فلسطینی در سطح ملی و بین المللی دارد که ضروری است به صورت جدی دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به اهمیت توجه به کودکان، اظهار داشت: توجه به کودکان و نوجوانان و برنامه ریزی برای تفریح سالم و شاداب ویژه آنها باعث پیشگیری از کشیده شدن آنها از بسیاری از آسیب ها می شود.

وی تصریح کرد: همه دستگاه های اجرایی در حوزه کودکان و نوجوانان مسئولیت دارند و ضروری است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این حوزه حمایت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی به میزبانی استان، خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی به میزبانی استان در اواخر آبانماه نقش بسزایی در انعکاس توانمندی های کودکان و نوجوانان استان در حوزه قصه گویی در سطح ملی و بین المللی دارد.

وی، افزود: همزمان با برگزاری بیست وپنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی به میزبانی استان یک بخش از جشنواره ویژه کودکان مظلوم فلسطین اختصاص یابد تا مردم، کودکان و نوجوانان بیش از پیش با جنایت های صهیونیست ها علیه کودکان مظلوم فلسطین آشنا شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: برگزاری بیست وپنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی به میزبانی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط پشتیبانی لازم را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لستان در برگزاری شایسته این رویداد بعمل آورند.