فروش کالا در حراج خرده فروشی اموال تملیکی به هزار قلم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سعید غلامی باغی درباره حراج خرده فروشی این سازمان اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۱ از اصلی‌ترین روش‌های فروش کالای سازمان، فروش در بستر مزایده‌های سراسری بود و در کنار آن، حراج‌های حضوری به صورت ماهانه تا سطح معاملات متوسط کشور برگزار می‌شد.

عضو هیأت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: بر اساس آسیب شناسی که صورت گرفت، مشخص شد که امکان حضور همه اقشار جامعه از سراسر کشور در یک سالن خاص و در یک روز خاص برای این مزایده‌ها وجود ندارد و رقابت در این حراج‌های حضوری محدود بود.

وی ادامه داد: به دلیل حرکت سازمان به سمت شفافیت و افزایش رقابت، حراج‌های حضوری از دستور کار خارج شد و کالاهایی را که قابلیت‌های عمده فروشی داشت به مزایده سراسری الکترونیکی منتقل و برخی از کالاهایی دارای قابلیت نیز در حراج‌های خرده فروشی عرضه شد.

غلامی باغی با بیان اینکه این اتفاق جدید به صورت آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۲ صورت گرفت، خاطرنشان کرد: از دو ماه قبل با حضور وزیر اقتصاد سامانه حراج خرده فروشی رسماً افتتاح شد و تاکنون سی و هفت مرحله حراج خرده فروشی برگزار شد که ۱۰ استان مشارکت فعال داشتند.

عضو هیأت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: در این حراج‌ها یک‌هزار قلم کالا عرضه شده و نزدیک به ۷ میلیارد تومان کالا به فروش رسیده است.

وی با بیان اینکه در این حراج‌ها از روش نوین و مبتنی بر ابزار الکترونیک استفاده شد، افزود: شرکت در آن برای همه افراد جامعه رایگان است حتی کارکنان دولت نیز می‌توانند در آن شرکت کنند که موجب شد بخشی از خانوارها کالاهای مورد نیاز خود را به صورت تک قلمی از سازمان خریداری کنند.