  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۲

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر تاکید کرد؛

لزوم رسیدگی حقوقی به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی

لزوم رسیدگی حقوقی به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی

بوشهر- مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر گفت: پیگیری و رسیدگی حقوقی به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی، مطالبه جدی اصحاب رسانه استان بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی نژاد چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رسانه‌های استان باید ضمن کمک به بازنمایی و انتشار جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آنها، مطالبه جدی خود را از مسئولان ذی ربط جهت پیگیری برای تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات ۷۵ ساله رژیم غاصب صهیونیستی و بویژه جنایت جنگی انهدام بیمارستان المعمدانی و کشتار مردم مظلوم غزه انجام دهند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر گفت: با بیان اینکه نسل کشی، عدم توجه به کنوانسیون‌های بین المللی در خصوص رعایت حقوق زنان و کودکان به همراه نقض قواعد حقوق بشری از ویژگی‌های بارز رژیم سفاک و جعلی اسرائیل است، افزود: همبستگی و وحدت رویه رسانه‌ای در جهت نشان دادن خوی توحش مدرن این رژیم منحوس بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: عدم تمایل نهادهای غربی و سازمان‌های وابسته به آنها در دفاع از حقوق مردم غزه و مخالفت با جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، به خوبی نشانگر یک سناریو از پیش تعیین شده است که به مرحله اجرا درآمده است.

مسئول بسیج رسانه استان بوشهر تاکید کرد: اصحاب رسانه استان ولایت مدار و دار الحماسه بوشهر، بی توجهی مسئولان سازمان‌های بین المللی به ظاهر مدافع حقوق بشر را محکوم می‌کنند و به آنان متذکر می‌شوند که به وظایف ذاتی خود مبنی بر دفاع همه جانبه از حقوق مردم مظلوم و بی دفاع غزه و پایان دادن به این جنایات هولناک عمل کنند.

کد مطلب 5915839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها