لزوم رسیدگی حقوقی به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی نژاد چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رسانه‌های استان باید ضمن کمک به بازنمایی و انتشار جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آنها، مطالبه جدی خود را از مسئولان ذی ربط جهت پیگیری برای تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات ۷۵ ساله رژیم غاصب صهیونیستی و بویژه جنایت جنگی انهدام بیمارستان المعمدانی و کشتار مردم مظلوم غزه انجام دهند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر گفت: با بیان اینکه نسل کشی، عدم توجه به کنوانسیون‌های بین المللی در خصوص رعایت حقوق زنان و کودکان به همراه نقض قواعد حقوق بشری از ویژگی‌های بارز رژیم سفاک و جعلی اسرائیل است، افزود: همبستگی و وحدت رویه رسانه‌ای در جهت نشان دادن خوی توحش مدرن این رژیم منحوس بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: عدم تمایل نهادهای غربی و سازمان‌های وابسته به آنها در دفاع از حقوق مردم غزه و مخالفت با جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، به خوبی نشانگر یک سناریو از پیش تعیین شده است که به مرحله اجرا درآمده است.

مسئول بسیج رسانه استان بوشهر تاکید کرد: اصحاب رسانه استان ولایت مدار و دار الحماسه بوشهر، بی توجهی مسئولان سازمان‌های بین المللی به ظاهر مدافع حقوق بشر را محکوم می‌کنند و به آنان متذکر می‌شوند که به وظایف ذاتی خود مبنی بر دفاع همه جانبه از حقوق مردم مظلوم و بی دفاع غزه و پایان دادن به این جنایات هولناک عمل کنند.