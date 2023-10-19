به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: شعار امسال آموزش و پرورش در سال تحصیلی «ایران قوی، مدرسه قوی» است که بر همین اساس تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود مدارس قوی همراه با دانش‌آموزان توانمند را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: بر اساس اسناد بالادستی بیشترین توجه آموزش و پرورش به نیروی انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت تخصص و تبحر نیروی انسانی در فرآیند آموزشی و تربیتی است تا بتوان مأموریت خطیر این نهاد ارزشی را در تعالی نسل آینده به سرانجام رساند.

معاون وزیر آموزش و پرورش از مدرسه و کلاس درس به عنوان کانون تحول یاد کرد و گفت: در کنار تقویت مدارس دولتی، با هدف برقراری عدالت آموزشی و تربیتی، سعی بر این است تا مدارس غیردولتی نیز با حکمرانی دولتی مورد حمایت قرار گرفته و ضعف‌ها و کاستی‌ها برطرف شود.

محمودزاده افزود: در دولت سیزدهم آموزش و پرورش با توجه و تمرکز بیشتر مسئولان روبه‌رو شده و ما توسعه هنرستان‌ها و رویکرد اشتغالزایی واحدهای آموزشی را در مسیر بهبود نظام اقتصادی جامعه شاهد هستیم.

وی از تحصیل ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در کشور در مدارس غیردولتی و انتفاعی خبر داد و خاطرنشان کرد: هر چند فعالیت این مدارس با مخالفان و موافقان سرسخت روبه‌رو شده اما بر اساس سند تحول بنیادین و سند علمی کشور، همچنین قوانین تأسیس مدارس غیردولتی در قالب این مدارس سعی بر این است تا با ممنوع کردن برون‌سپاری فعالیت‌های آموزشی و تربیتی با حکمرانی دولتی در این مدارس انجام شود.

محمودزاده ضرورت اجرایی شدن ماده ۱۲ و تبصره ۱۸ را یادآور شد و اضافه کرد: در برخی از استان‌ها این قوانین و مواد قانونی اجرایی شده و تلاش بر گستردگی فعالیت مدارس غیردولتی و بهره‌مندی از تسهیلات بانکی بوده است.

وی بیان کرد: دولت باید در واگذاری زمین با کاربری آموزشی به مؤسسان این مدارس کمک کرده و در کنار آن، با پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ به مؤسسان این مجموعه‌های آموزشی کمکی شایسته داشته باشد.

محمودزاده در ادامه سخنان خود یادآور شد: در شهرک‌های جدید و مناطق مختلف شهر امکان واگذاری زمین با کاربری آموزشی وجود دارد و شایسته است با توجه به سرانه پایین آموزشی در استان اردبیل نیز این امر با همکاری شهرداری و راه و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه مدارس غیردولتی زمینه اشتغال افراد متعددی را فراهم می‌کنند، بهتر است از محل تبصره ۱۸ تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: بیش از ۹۵ درصد مدارس غیردولتی در استان اردبیل استیجاری بوده و کمتر از پنج درصد دارای ساختمان‌های ملکی هستند که با حمایت از این مجموعه‌ها می‌توان به فرآیند برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی کمک کرد.