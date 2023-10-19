به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در راستای عمل به توصیه رهبر انقلاب در تقویت بازی‌های بومی و محلی با همکاری فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی جشنواره پاییزی «بازی‌های محلی» را در بوستان «آب و آتش» برگزار می‌کند.

ترویج، یادآوری و آشنایی با بازی‌های محلی از جمله مهم‌ترین اهدافی است که در جشنواره پاییزی «بازی‌های محلی» در نظر گرفته شده است.

بر همین اساس منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد با همکاری فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی از جمعه ۲۸ مهر ماه هر هفته از ساعت ۱۶ به معرفی و احیای یکی از بازی‌های بومی و محلی می‌پردازد.

معرفی، آموزش و برگزاری مسابقه یک بازی بومی و محلی از جمله برنامه‌هایی است که هر هفته جمعه‌ها توسط مربیان فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی در بوستان «آب و آتش» برگزار می‌شود.

هفت سنگ بازی بومی و محلی است که جمعه این هفته ۲۸ مهر در بوستان «آب و آتش» معرفی و آموزش داده می‌شود و بازی‌های «دوزپا»، «لِی لِی»، «یه قل دوقل»، «الختر» و «دال پلان» برای هفته‌های آتی در نظر گرفته شده است.

بازی های این جشنواره که به صورت رایگان برگزار می‌شود، هر جمعه ساعت ۱۶ به بوستان «آب و آتش» واقع در بزرگراه حقانی (غرب به شرق) خیابان شهیدی اجرا می شوند.