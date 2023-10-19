پیش بینی ۲۴۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات در رودسر و املش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره و اظهار کرد: تجمع مردمی حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان غزه امروز در رودسر برگزار می‌شود و مردم ولایی این شهرستان حمایت همه جانبه خود را همگام با ملت ایران از مردم غزه عملاً اعلام می‌کنند.

وی به اطلاعیه شماره ۸ ستاد انتخابات کشور اشاره کرد و ادامه داد: زمان ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از امروز ۲۷ مهر تا ۳ آبان ماه از طریق سامانه وزارت کشور خواهد بود.

وی افزود: داوطلبان برای ثبت نام قطعی خود باید از امروز پنجشنبه تا چهارشنبه ۳ آبان ماه سال جاری از ساعت ٨ صبح تا ۱٨ عصر با مراجعه به درگاه وزارت کشور به آدرس keshvar.moi.ir ثبت نام خود را قطعی کنند.

حیدری با اشاره به گواهی‌های مورد نیاز در حین ثبت نام برای بارگذاری تصریح کرد: ارائه گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط از سوی همه داوطلبان، مبنی بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی، عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط مشمولان این ماده از الزامات ثبت نام قطعی می‌باشد که دستورالعمل آن از تارنمای وزارت کشور قابل دریافت است.

فرماندار رودسر ادامه داد: در حوزه انتخابیه رودسر و املش ۲۴۷ صندوق رأی که تعداد ۱۸۰ صندوق برای شهرستان رودسر و ۶۷ صندوق برای املش پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان رودسر در همه ادوار از مشارکت بالایی برخوردار بوده که امیدواریم این روند استمرار داشته باشد، افزود: همه باید به کمک یکدیگر زمینه حضور پرشور مردم را در یک رقابت سالم و با تأمین امنیت را فراهم کنیم.

حیدری با بیان اینکه شهرستان رودسر دارای ۱۵۵ هزار نفر جمعیت بوده که ۱۱۹ هزار نفر واجد شرایط رأی هستند، تصریح کرد: تعداد ۱۸۰ صندوق رأی پیش بینی شده که ۱۲۲ صندوق در حوزه روستایی است و ۳۹ صندوق در مناطق صعب العبور است.

فرماندار رودسر افزود: به طور متوسط برای هر صندوق ۱۵ تا ۲۰ نفر از اعضای هیأت اجرایی و نظارت در نظر بگیریم چیزی حدود ۵ هزار نفر برای برگزاری این دوره از انتخابات با ما همکاری خواهند داشت.