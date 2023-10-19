به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح پنجشنبه در همایش ملی تجلیل از خیرین سلامت در مشهد با اشاره به مجاهدت‌ها و نقش مؤثر کادر درمان و سلامت در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران جنگ وضعیت رسیدگی به مجروحین در پشت جبهه از مهمات نیز برای ما مهم‌تر بود.

وی گفت: وقتی رزمنده ما از خط مقدم عبور می‌کرد و می‌دید که در فاصله چند صد متری او بهترین اورژانس تجهیز شده و بهترین پزشکان حضور دارند، آرامش و شجاعت بیشتری می‌یافت. ما این روحیه را در دوران کرونا هم دیدیم که چگونه خیرین و پزشکان و امدادگران به میدان آمدند. اینها بخشی از عظمت و تلاش این قشر است و باید همواره از شهدا و ایثارگران این عرصه یاد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی شما خیرین به میدان آمدید و در حوزه سلامت دست به دست هم دادید، به سرعت در حوزه‌های مختلف، از تولید واکسن گرفته تا تجهیزات پیشرفت کردیم. در دوران کرونا ما حتی برای واردات ۱۰۰ دستگاه پزشکی دچار مشکل بودیم اما با سرعت بسیار خوبی، امکان تولید آن فراهم شد و همه پای کار آمدند تا جایی که توانستیم به صادرکننده تبدیل شویم. این مهم مدیون تلاش و مجاهدت شهدا و خیرین این عرصه است.

توسعه بدون حضور مردم امکان‌پذیر نیست

وی با تاکید بر اینکه اداره، پیشرفت و توسعه کشور جز با حضور مردم هرگز امکان پذیر نیست ادامه داد: این مساله را ما مسئولان باید با تمام وجود درک کنیم. ما دو پایه اساسی برای پیشرفت داریم. اول آنکه ایمان داشته باشیم که اگر در مسیر الهی گام برداریم، با وجود تمام سختی‌ها، موفقیت ما تضمین شده است. دوم حضور مردم و مردمی سازی در همه عرصه‌ها از جمله سلامت است. معتقدم که فعالیت خیرین ما در حوزه سلامت، آموزش، اشتغال و خانواده بسیار مهم و برجسته است. چراکه این چهار بخش کمک می‌کند تا به تمام معنا دست مستضعفین گرفته شود.

قالیباف افزود: مستضعف کسی است که یک ظرفیت بالقوه داشته باشد ولی امکان بالفعل کردن آن به هر دلیلی فراهم نباشد. اینجاست که نقش خیرین سلامت پررنگ می‌شود. ما جمع کثیری را در کشور داریم که ظرفیت‌های خوبی دارند و باید به آن توجه ویژه کنیم. امروز وقوع یک تحول بزرگ، هم‌افزایی و حکمرانی خوب در کشور، فقط در یک رابطه دقیق سیستمی محکم بین مردم و حکمرانی در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود. من باور دارم اگر در عرصه‌هایی چالش داریم، عرصه‌هایی است که در آن تسهیل گری نکردیم تا مردم بتوانند حضور پیدا کنند و برخی اوقات حتی مانع گذاری هم کردیم تا مردم حرکت نکنند و این یک گناه نابخشودنی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید به الگویی در نحوه حکمرانی و مردمی‌سازی دست پیدا کنیم گفت: حضور خیرین و مردم یک فناوری اجتماعی است که می‌تواند عرصه تحول در یک مجموعه باشد که باید به آن دست پیدا کنیم.

لزوم تصحیح قانون نظام بیمه

وی ادامه داد: گاهی اوقات وقتی بخش خصوصی وارد شود، نه تنها منفعتی ندارد بلکه ضرر هم دارد. اما حضور خیرین همواره خیر عمومی به دنبال دارد و هیچ گاه دچار حاشیه نمی‌شود. امروز مجمع خیرین در هر حوزه‌ای یک فناوری اجتماعی است که می‌تواند مشکلات جامعه را برطرف کند و میانبری برای حل مشکلات باشد. حتماً لازمه این کار آن است که با هماهنگی کار را پیش ببریم و بخشی از آن بی‌شک نیازمند قانون‌گذاری است و تلاش ما هم در مجلس بر این بوده است. برای مثال در حوزه سلامت باید توجه کنیم که بنا بر نیاز فعالیت کنیم و فعالیت‌ها براساس یک طرح جامع و آمایش در حوزه سلامت باشد.

قالیباف با اشاره به تمرکز مجلس طی روزهای اخیر بر حوزه سلامت در برنامه هفتم توسعه گفت: اگر جایی تشخیص داده شد که نیاز به کمک دارد و خیرین هم پای کار آمدند، ما هم در بحث مالیاتی کمک می‌کنیم تا کار سریع‌تر جلو برود. اما این نیازمند دو شرط است؛ اول آنکه در جایی باشد که نیاز واقعی دارد دوم آنکه مشارکت مردم و دولت شکل بگیرد. ما امکانات بسیار خوبی در حوزه پزشکی و دانش بنیان داریم و حتماً خیرین در این بخش هم می‌توانند به نیروهای جوان و فعال کمک کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموعه بیمه‌ها و سیاست ما در بیمه نیز بسیار مهم است. هیچکس در کشور نباید بدون بیمه باشد اما مهم‌تر این است که چگونه از این افراد را باید حمایت کنیم. همه تلاش ما این است که به گونه‌ای قانونگذاری کنیم که افراد براساس نیازشان بهره‌مند باشند و براساس توانشان حق بیمه را پرداخت کنند. اینگونه می‌توانیم بگوییم یک نظام بیمه عادلانه و مورد اطمینان داریم و می‌توانیم این امر را تحقق بدهیم که بیمار جز درد بیماری، درد دیگری نداشته باشد.

وی بیان کرد: همه شما این روزها از جنایت‌های ددمنشانه رژیم صهیونیستی خبر دارید و دیدید که چگونه به بیمارستان حمله کرد و بیش از هزار زن و کودک و مجروح را به شهادت رساند. خیلی باید آدم‌ها پست و شیطانی باشند که دست به چنین جنایت‌هایی بزنند. اما همانطور که رهبری فرمودند هر چقدر از این جنایت‌ها انجام بدهند، هرگز موفق نخواهند شد که بتواند ترمیمی بر آن اقدام شجاعانه حماس و مردم مجاهد غزه داشته باشند.

قالیباف گفت: آن اقدام و ضربه‌ای که بر رژیم صهیونیستی وارد شد ترمیم ناپذیر است چراکه هیمنه و قدرت پوشالی این رژیم را از بین برد. مبارزان و مجاهدانی که ایمان به خدا و باور به سنت‌های الهی داشتند، هرگز خسته نشدند. ایستادند و به پیروزی رسیدند.

وی تاکید کرد: آبرویی که از اسرائیل ریخته شد هیچ‌وقت ترمیم نمی‌شود، چراکه اعتبار و اطمینان این رژیم از درون فرو ریخت. رژیم غاصب بیمارستان را مورد حمله قرار داد چراکه می‌خواهد با این فشارها، توان و روحیه مردم را از بین ببرد.