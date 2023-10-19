جابر غائبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این قصابی‌ها اقدام به کشتار غیرمجاز در معابر عمومی و عرضه گوشت خارج از کشتارگاه و سیستم نظارت بهداشتی دامپزشکی می‌کردند که با اخذ دستور و حکم قضائی مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه و با همکاری پلیس اماکن عمومی، شبکه بهداشت و درمان و اتاق اصناف، پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

وی تصریح کرد: طرح ضربتی مبارزه با کشتار غیرمجاز دام از ۱۰ روز پیش همزمان با فعالیت مجدد کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان با دستور اکید دادستان و دستگاه قضائی و تعامل، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط با تشکیل گشت‌های تیمی مشترک تشدید شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پارس‌آباد گفت: بعد از انجام الزامات و رعایت مقررات و رفع نواقص ساختارهای بهداشتی کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان، فعالیت این کشتارگاه با مدیریت جدید و همت مضاعف در خدمات‌رسانی مطلوب تحت نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی آغاز شده به طوری که تمامی قصابان و کباب فروشی‌ها ملزم به انتقال دام خود به کشتارگاه و کشتار و استحصال آن در محیطی کاملاً سالم و بهداشتی هستند.

غائبی افزود: کلیه فرآیندهای کشتار در کشتارگاه و انجام نظارت‌های لازم، تحت سیستم نظارت بهداشتی دامپزشکی انجام می‌شود و لاشه استحصال شده کاملاً سالم، مطمئن و بهداشتی بوده و مشکلی در این زمینه نداریم.

وی با هشدار جدی به صاحبان مراکز عرضه گوشت و قصابان شهرستان پارس‌آباد خاطرنشان کرد: در صورتی که موارد بهداشتی رعایت نشده و گوشت قابل عرضه به مردم از کشتارگاه تحت سیستم نظارت بهداشتی دامپزشکی تهیه نشود، مغازه خاطیان با تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی پلمب می‌شود.

غائبی با تشکر ویژه از دادستان و دستگاه قضائی در ورود به موضوع و دستور همکاری با دامپزشکی ابراز امیدواری کرد: با تأکیدات مقامات عالی قضائی مبنی بر جمع‌آوری این معضل بهداشتی به زودی شاهد برچیده شدن بساط کشتار غیرمجاز در این شهرستان خواهیم بود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پارس‌آباد از شهروندان خواست به عنوان شهروند ناظر همیار خادمان خود در دامپزشکی باشند و با گزارش کشتار غیرمجاز، با شماره تماس ۳۲۷۲۲۳۲۵ به دامپزشکی، جدا از خرید گوشت قرمز بدون مهر دامپزشکی خودداری کنند.