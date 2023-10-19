به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش از ظهر پنجشنبه از طرح بزرگ رینگ آبرسانی شهر یزد و نیز مخزن ۳۰ هزار متر مکعبی فدک در این شهر بازدید کرد.

گفتنی است؛ رینگ آبرسانی شهر یزد با هدف بهره‌مندی شهروندان از آب با کیفیت یکسان و متعادل‌سازی فشار آب مصرفی مشترکین با برآورد اعتبار ۲۷ هزار میلیارد ریال در دست ساخت است.

این رینگ شهری با ۱۶۶ کیلومتر خطوط آبرسانی و ۱۶۱ هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب در حال اجراست.

این طرح همچنین دارای دو باب ایستگاه پمپاژ و اجرای سیستم تله متری و تأسیسات گندزدایی نوین خواهد بود.

همچنین مخزن ۳۰ هزار متر مکعبی فدک شهر یزد با هدف افزایش ذخیره آب و جبران نوسانات ساعتی فشار آب در حال ساخت است.